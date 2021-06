“Monte è una città sana e non c’è bisogno di dire il contrario”

Monte Sant’Angelo, 21/06/2021 – “PERCHÈ? È stato pubblicato un elenco di città pugliesi particolarmente adatte per accogliere i pensionati. Per il Gargano l’unica indicazione riguarda Carpino.

Non credo che il clima invernale inclemente possa essere stato un elemento ostativo perché quasi tutte le città garganiche si affacciano sul mare. Mi sono chiesto perchè Monte sia rimasta fuori pur offrendo la tranquillità del bosco Quarto e della Foresta Umbra o il clima mite e il mare di Macchia o il paesaggio mozzafiato del Belvedere o la bellezza delle case a schiera dello Junno o del castello o dei tanti monumenti o dei musei senza trascurare la possibilità di acquistare case a prezzi assai favorevoli o il basso costo della vita o il culto micaelico o l’essere stata per XV secoli al centro della storia del Gargano.

Perchè Monte no? Mi sono dato delle risposte:

Perchè gli amministratori di oggi e di ieri hanno solo pensato a restaurare, ad asfaltare e a rendere più piacevole la vita dei pensionati locali o il soggiorno estivo dei montari che arrivano in vacanza ad agosto.

Perchè la città non è stata dotata di servizi che potessero attirare i pensionati (locali dedicati, servizi navetta Monte mare e Monte boschi con relativi locali di accoglienza dove fermarsi anche per il pranzo etc.).

Certo la presenza del cimitero di capannoni abbandonati o di qualche azienda ancora in vita del contratto d’area non sono elementi attrattivi allo stesso modo dell’insensata volontà di realizzare un impianto per il deposito e trattamento di materiali di plastica e secondo alcuni anche di un termovalorizzatore. Stessa cosa dicasi per il continuare a parlare da oltre 40 anni di incapacità di bonificare i terreni ex-Enichem.

Perchè le città del Gargano sono state presentate come luoghi dove la mafia sia infiltrata ovunque e noi sappiamo che a Monte non è così. Perchè la città non viene dipinta per come è nella realtà? Tranquilla, con rare intemperanze, e innanzitutto ospitale?

La colpa è solo dei mass media che hanno evidenziato tutte le caratteristiche della quarta mafia o è venuta meno in molti di noi la forza per affermare che Monte è una città sana e che non c’è bisogno di dire il contrario per incrementare i propri consensi?