San Giovanni Rotondo, addio a suor Fiorenza Di Carlo

San Giovanni Rotondo, 21/06/2021 – (iltirreno) Un volto e una figura per anni riferimento dell’asilo di Focette, suor Fiorenza Di Carlo scomparsa nella giornata di ieri a San Giovanni Rotondo. «Madre Superiora per anni del nostro meraviglioso asilo dell’Infanzia di Focette, da lei voluto e portato all’importante aggregazione che oggi rappresenta non solo per Focette, ma per tutta la Marina, suor Fiorenza lascia un ricordo indelebile e in tutti noi, forte delle innumerevoli battaglie sostenute per donare alla comunità questo bene. Donna di indubbio valore etico e morale e qualità manageriali – è il ricordo della Pro Focette – suor Fiorenza ha saputo creare nella nostra frazione un centro culturale e di riferimento per la frazione».

L’associazione di Focette manda un pensiero a coloro che in questo momento piangono suor Fiorenza: «In questo difficile momento – continuan – ci stringiamo intorno al fratello Giorgio, alla sua famiglia e all’altra famiglia, quella delle Suore Pie Operaie Ordine, dove ha dato il suo contributo fino all’ultimo. In questi ultimi anni aveva diretto con grande capacità l’hotel di proprietà della Congregazione a San Giovanni Rotondo, riportandolo ai grandi splendori degli anni Ottanta. Aveva espresso il desiderio di tornare a Focette il prossimo anno, per completare la sua missione religiosa nel paese che aveva nel cuore. Ci resta difficile continuare a ricordarla: un nodo alla gola si stringe sempre di più, rimane solo l’ora della preghiera e del silenzio».(iltirreno)