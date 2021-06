STATOQUOTIDIANO.IT. E’ tornato in piazza sabato sera Tommaso Sgarro. Sul palco del comizio, i rappresentanti di Azione, Rifondazione Comunista, il Partito animalista e altre civiche, la coalizione che lo supporterà verso il traguardo a sindaco, per cui è candidato.

“Siamo i sassolini che mandano in tilt il sistema”, anche “bulloni”, li ha chiamati, con riferimento alle parole di Francesco Bonito che ne aveva sottolineato la mancanza nella vasta formazione di centrosinistra.

“La nostra coalizione non si crede il padreterno ma è fatta da gente umile che ama la propria terra”. E’ convinto che il suo primo comizio abbia risvegliato qualcuno, in particolare quelli che ha definito “i dinosauri che si fanno la guerra mentre c’è una città che soffre”.

Tassativo contro “la via giudiziaria per vincere, che non ha pagato, e lo dico da uomo di sinistra”, crede sia inutile rimettere in gioco quello che lo Stato, il Tar, l’incandidabilità ha già bloccato, né, consapevolmente, nomina mai l’ex sindaco Franco Metta.

“Vogliamo parlare di temi, la monnezza, l’urbanistica, il lavoro”. Ha anche annunciato che si decurterà lo stipendio da sindaco del 50% per costituire un fondo per l’infanzia. Mostra l’orologio di suo nonno comunista, cui porta lo stesso nome e cognome e ammonisce: “Non mi venite a fare la paternale su chi siamo noi e chi siete voi perché potrei scrivere un libro”. Strali contro il “lavoro come arma di mercimonio in campagna elettorale” e contro il “carrierismo”.