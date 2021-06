Tumore del collo dell’utero: la prevenzione passa per il pap-test

Il pap-test è un esame diagnostico che prevede il prelievo di un campione di cellule dal collo dell’utero e dal canale cervicale. È un esame di screening, viene quindi effettuato a scopo di prevenzione sulle donne sane, ed è fondamentale per diagnosticare precocemente la presenza di un cancro o eventuali displasie che, se trascurate, nel tempo possono tramutarsi in tumore.

Per quanto riguarda le tempistiche, la comunità scientifica indica una frequenza di diagnosi annuale, per pazienti a rischio, e un esame ogni 3 anni, a partire dal compimento del 25esimo anno di età o dall’inizio dell’attività sessuale.

I rapporti intimi, infatti, rappresentano il principale fattore di rischio nello sviluppo di tumori cervicali, tra i quali quello causato dall’infezione da Human papilloma virus (HPV). Nella maggior parte dei casi, il virus dell’HPV, la cui trasmissione avviene per via sessuale, viene eliminato dall’organismo, tuttavia, talvolta l’infezione può essere ad alto rischio oncogeno e condurre all’insorgenza del tumore della cervice uterina.

La presenza del virus dell’HPV è inoltre un fattore di rischio per lo sviluppo di altre neoplasie, come il tumore orofangeo, della vulva e del pene; per questo, i ginecologici sottolineano l’importanza di sottoporsi a pap-test con regolarità, così da individuare precocemente la presenza di lesioni precancerose e correre immediatamente ai ripari.

In tema di prevenzione, è fondamentale il contributo di Pink Union, il movimento sulla salute delle donne di Fondazione Humanitas per la Ricerca, dedicato alle nuove terapie per le patologie femminili ma soprattutto all’importanza dello screening.

In particolare, i ricercatori di Humanitas sono attualmente al lavoro per comprendere i meccanismi immunologici e molecolari responsabili nello sviluppo di tumori della cervice da HPV e sviluppare nuove terapie per curare o ridurre l’aggressività del virus. A questo proposito, scopri di più sulla Ricerca dei tumori femminili su pinkunion.it.

Pap-test: come si esegue

Il pap-test è un esame diagnostico molto semplice. In genere, viene eseguito nel corso di una normale visita ginecologica e può essere effettuato nel giro di pochi minuti.

In questa fase, il ginecologo adopera lo speculum, un divaricatore a becco d’oca che rende più visibile la cervice uterina e, con l’aiuto di una spatolina – che viene fatta ruotare delicatamente sul collo dell’utero – e di un tampone, che raggiunge il primo tratto del canale cervicale, preleva del materiale che sarà poi passato su un vetrino e inviato al laboratorio per le dovute analisi citologiche.

È importante sottolineare che il Pap test non è un esame invasivo né doloroso (anche se alcune donne possono avvertire un po’ di fastidio durante il prelievo) e può essere effettuato anche sulle donne in stato interessante, a partire dal secondo trimestre.

Quando effettuare il pap-test

Per quanto riguarda il periodo più indicato per eseguire il pap-test, è bene specificare che può essere effettuato in tutte le fasi del ciclo, ad eccezione dei giorni di flusso.

In genere, i ginecologi fissano l’appuntamento per il prelievo nel periodo compreso fra una mestruazione e l’altra, e in particolare nella fase periovulatoria, quando è possibile prelevare un numero maggiore di cellule cervicali.

In aggiunta, il pap-test non richiede una particolare preparazione: è soltanto necessario evitare, nei tre giorni precedenti all’esame, l’utilizzo di lavande vaginali o ovuli, la cui azione potrebbe falsare i risultati del test. Allo stesso modo, nel medesimo arco temporale, si consiglia l’astensione dai rapporti intimi, per evitare che i residui di liquido seminale possano alterare il campione da analizzare.

I risultati del pap-test sono in genere disponibili nel giro di un paio di settimane dal prelievo. Un responso positivo indica che il campione inviato in laboratorio manifesta alterazioni cellulari, di conseguenza, sarà necessario effettuare un’analisi ulteriore, l’HPV test, un tampone vaginale che indica se la paziente sia stata contagiata dal virus.

È importante sottolineare che, di recente, è stato introdotto un sistema di analisi computerizzato, il Pap Net, che permette di ottenere risultati molto più accurati e una riduzione significativa dei cosiddetti falsi positivi. (nota stampa)