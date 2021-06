“Un saluto a tutti da due Manfredoniane, grandi amiche da sempre”

Manfredonia, 21/06/2021 – “Caro Inchiostro Di Puglia,Siano Giuliana e Mariagrazia, due grandi amiche da sempre.

Anche se da due anni non viviamo più nella stessa città (Mariagrazia si è trasferita a Roma) è come se non ci fossimo mai separate. L’amicizia vera resiste al tempo e alle distanze, così appena c’è stato un weekend di ferie siamo riuscite a rivederci. E quale miglior posto di Mattinatella per fare il pieno di mare, sole e pepata di cozze?