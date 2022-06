Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle: nasce gruppo parlamentare autonomo

La fine sembra essere arrivata. Secondo quanto riporta l’Ansa, sia al Senato che alla Camera si stanno raccogliendo le firme dei parlamentari del Movimento 5 stelle che si riconoscono come vicini a Luigi Di Maio per la costituzione di gruppi autonomi. Per costituire un gruppo a Montecitorio servono 20 deputati in base al regolamento. Sarebbero molto più di venti i deputati e almeno sette i senatori pronti a seguire Luigi Di Maio nella scissione del Movimento 5 stelle, l’obiettivo è arrivare a 45 parlamentari. «Puntiamo a 50», spiega una fonte parlamentare.

Anche la rappresentanza nel governo sarebbe toccata, sempre che l’esecutivo resti in carica all’esito del dibattito parlamentare di oggi sulle comunicazioni di Mario Draghi: oltre al ministro degli Esteri, tre sottosegretari e una viceministra. Sarebbero 46 le firme tra Camera e Senato per la formazione dei due gruppi di Camera e Senato che saranno guidati da Luigi Di Maio, dopo la scissione del Movimento 5Stelle. Tra i deputati, sono usciti i nomi di Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Alberto Manca, Caterina Licatini, Luigi Iovino, Andrea Caso, Davide Serritella, Daniele Del Grosso, Paola Deiana, Filippo Gallinella, Francesco D’Uva, Vincenzo Spadafora, Iolanda Di Stasio, Cosimo Adelizzi, Carla Ruocco, Marialuisa Faro, Vittoria Casa, Gianluca Rizzo, Mattia Fantinati, Generoso Maraia, Patrizia Terzoni, Pasquale Maione, Giovanni Luca Aresta, Maria Pallini, Andrea Giarrizzo, Chiara Gagnarli, Nicola Grimaldi, Luciano Cillis, Elisabetta Barbuto, Anna Macina, Marianna Iorio, Luca Frusone, Giuseppe D’Ippolito, Silvana Nappi ed Emanuele Scagliusi.

Tra i senatori invece ci sarebbero i nomi di Emiliano Fenu, Fabrizio Trentacoste, Daniela Donno e Antonella Campagna, oltre a quelli di Vincenzo Presutto, Primo Di Nicola, Sergio Vaccaro e Simona Nocerino. Per quanto riguarda il governo a dire addio al Movimento, sarebbero Laura Castelli (MEF), Anna Macina (Giustizia) e Dalila Nesci (Sud). Sempre secondo alcune fonti parlamentari, i gruppi di Di Maio si dovrebbero chiamare «Insieme per il futuro». (corriere)