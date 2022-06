Giorgio Lovecchio: “Dispiaciuto per partenza del prefetto Esposito”

FOGGIA, 21/06/2022 – “È stato un anno importante quello che ha visto alla guida dell’Ufficio del Governo di Foggia il prefetto Carmine Esposito.

Sono molto dispiaciuto per la partenza di un uomo dalla rara umanità, abituato al dialogo e soprattutto alla concretezza. Il dott. Esposito ha sempre trovato una chiave di lettura ad ogni problematica, ad ogni evento. Fu proprio lui ad assumersi l’importante responsabilità di la relazione che portò allo scioglimento del Comune di Foggia per mafia. Sono dispiaciuto per la partenza, lo ripeto, ma felice per lui e per il suo futuro, certo che non dimenticherà la nostra Capitanata”.

Lo riporta l’On. Giorgio Lovecchio (M5S).