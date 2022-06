Masserie santagatesi sui numerosi incendi: “le istituzioni intervengano”

Foggia, 21 giugno 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa da Masserie Santagatesi riguardante i numerosi incendi degli ultimi giorni:

Masserie santagatesi segnala i numerosi incendi ai campi di grano avvenuti a inizio campagna della trebbiatura, di origine presumibilmente dolosa.

Sabato 18 giugno primo incendio .lunedì 20 giugno altri due incendi..uno in prossimità del ponte romano.altro in prossimità di santa Maria d olivola. Oggi 21 giugno altro incendio doloso nei campi in prossimità di candela.molti i danni agli agricoltori .Tanti non hanno neanche l assicurazione antincendio..oltre alla siccità che ha comportato una diminuzione delle rese del 40 x cento ..ora i campi li bruciano proprio…l invito alle istituzioni e alle forze dell ordine di adottare provvedimenti urgenti. Gli incendi sono stati domati grazie all intervento degli agricoltori con I propri trattori che ,sfidando il pericolo hanno limitato i danni ..purtroppo da anni si richiede una postazione fissa..anche a Candela ,quale punto nevralgico e strategico, dei vigili del fuoco, necessaria ad intervenire nell immediatezza in caso di pericolo,anche per la salvaguardia della incolumità delle numerose aziende agricole e famiglie residenti stabilmente nelle campagne del territorio di candela ,santagata di puglia rocchetta accadia .attendere l arrivo dei vigili del fuoco da Cerignola o foggia che dista circa km 50 significa mettere a repentaglio la vita di molte famiglie. Urge una postazione dei vigili del fuoco sul territorio Atta ad assicurare un pronto intervento..