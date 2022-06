Quotazione appartamenti a Manfredonia in leggero calo

Prezzo medio appartamenti al metro quadro, dedotto dagli annunci immobiliari in vendita a Manfredonia presenti su Caasa, aggiornato martedì 21 giugno 2022: 1.350 €/m².

Prezzo medio mensile al metro quadro in affitto: 7,8 €/m² mese. I prezzi nelle compravendite di appartamenti a Manfredonia sono in leggera diminuzione negli ultimi 6 mesi (-2,46%). Questo calo delle quotazioni è abbastanza definito ed omogeneo nel periodo in esame. Il calo dei prezzi si è fatto più sensibile negli ultimi 3 mesi.

Quotazione media al metro quadro appartamenti a Manfredonia negli ultimi 6 mesi