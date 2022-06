BARI, 21/06/2022 – (norbaonline) Secondo caso di vaiolo delle scimmie in provincia di Taranto, non collegato al primo.

La persona è stata presa in carico dalla Asl e ha collaborato con il dipartimento di prevenzione per effettuare tutti i riscontri necessari per individuare i contatti a rischio di esposizione. Nel corso dell’indagine sarebbe stata identificata una terza persona. Si attende la conferma di laboratorio. (norbaonline)