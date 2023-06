“Benvenuto Stefano”. Da stasera Tacconi a San Giovanni Rotondo per continuare la riabilitazione

San Giovanni Rotondo – A oltre un anno (23 aprile 2022) dall’ischemia cerebrale che lo aveva colpito, l’ex portiere della Juventus e della nazionale italiana, Stefanio Tacconi, continua il suo percorso riabilitativo per una piena ripresa fisica.

Il figlio Andrea, attraverso Instagram, ha pubblicato di recente un aggiornamento sulle condizioni del padre: “Ciao a tutti! Un giorno di questi papà verrà dimesso dall’Ospedale Don Gnocchi di Milano e verrà trasferito alla casa di “Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (ospedale fondato e voluto da Padre Pio sul Gargano, in Puglia” per poi concludere: “Abbiamo preso questa decisione per far continuare a papà il percorso riabilitativo e per il legame, che c’è sempre stato, tra noi e l’Ospedale San Giovanni Rotondo. Vi terrò informati su questo nuovo percorso“.

“Di recente – ha detto a StatoQuotidiano il sig. Vincenzo Piemontese di Manfredonia, grande amico di Stefano Tacconi e della famiglia dell’ex portierone nazionale – il figlio Andrea mi ha contattato preannunciandomi che il padre sarebbe venuto a San Giovanni Rotondo per 3 mesi, fino al prossimo settembre, per la riabilitazione. Mi sono subito attivato non solo per trovare un alloggio di rilievo per la famiglia di Stefano, 4 figli più la moglie più 2 cani, ma allo stesso tempo evitare qualsiasi spesa per il nucleo familiare”.