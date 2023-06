Cane soffocato con una busta di plastica nel Barese, taglia di mille euro

BARI – Orrore nel barese, per la precisione a Palo del Colle dove è stato rinvenuto il cadavere di un cane simil maremmano soffocato con una busta di plastica. Da quanto si è appreso il cane non sarebbe un randagio in quanto nel momento del rinvenimento è stato riscontrato il fatto che il cane aveva il collare anti pulci.

Si spera nella collaborazione dei residenti per rintracciare il responsabile e per questo l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha messo a disposizione una ricompensa di 1.000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia rilasciata secondo quanto prevede la legge alle forze dell’ordine e con la sua testimonianza aiuterà a individuare e condannare in via definitiva il resposabile o i responsabili di tale gesto.