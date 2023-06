Comune di Foggia nomina prof Bianchi dell’Unifg presidente OIV

Foggia, 21 giugno 2023. La Commissione straordinaria del Comune di Foggia ha nominato nuovo Presidente dell’Oiv (Organismo indipendente di valutazione) Piervito Bianchi, prof associato di economia delle aziende e delle amministrazioni Pubbliche presso l’Università di Foggia data la reiterata procedura di selezione.

“Ha accolto con favore- si legge in una nota della Commissione- la sua disponibilità convinta dello straordinario apporto di vicinanza e competenza che l’Ateneo foggiano può dare nelle più diverse e disparate forme alla città”.

Nei curricula presentati per la selezione -spega- molti dei quali di altissimo profilo, quello del professor Bianchi spicca per specifica competenza e per l’aver esercitato analoghe attività in moltissimi enti territoriali, tra cui la nostra Provincia e persino in organismi ministeriali di uguale natura e rilievo.