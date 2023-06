Imparare l’inglese da adulti: i consigli pratici per principianti

Non è mai troppo tardi per imparare; sappiamo bene quanto sia complicato rimettersi sui libri dopo tanti anni di stop dallo studio ma se vuoi migliorare la tua posizione lavorativa, o semplicemente smettere di essere in imbarazzo in viaggio perché non sei a tuo agio a comunicare in un’altra lingua, un corso di inglese online per principianti può essere la soluzione… ma non solo quello! Ci sono tantissimi altri trucchetti che puoi mettere in atto per poter migliorare la tua pronuncia, il tuo lessico e le tue competenze. Vuoi scoprirli tutti?

Per prima cosa iscriviti ad un corso online per principianti

Rimettersi in gioco in età adulta può mettere in difficoltà e far sentire a disagio, ecco perché consigliamo un corso online. Spesso, sentendosi meno giudicati dietro ad un PC, le persone sono più spronate a rimettersi a studiare. Non temere comunque: sono tantissime le persone, anche di età adulta, che non parlano molto bene l’inglese ma affidandosi ad un corso online specifico per beginner potresti trovare la motivazione. La modalità e-learning offre importanti benefici come la flessibilità, la migliore gestione dell’orario ma anche la possibilità di accedere a materiali didattici interattivi e più coinvolgenti del classico esercizio sui libri.

Cambia lingua al tuo smartphone

Se vuoi riprendere in mano una lingua di cui hai già le basi, la tecnologia può essere preziosissima: una buona idea potrebbe essere sostituire la lingua dominante del tuo smartphone o del tuo computer. In questo modo le icone, i comandi e la lingua dei messaggi sarà l’inglese e non più l’italiano.

Guarda serie TV in lingua inglese

Un altro trucchetto che può aiutarti se sei principiante è di riguardare le tue serie TV preferite in lingua inglese; conosci già la trama e magari avrai anche memoria di scene e dialoghi: in questo modo potrai facilmente migliorare il lessico e ottenere i risultati desiderati in pochi mesi, aggiungendo questa pratica al tuo corso di studi.

Esercitati il più possibile

Un difetto che hanno moltissimi italiani è diventare timidi quando è necessario parlare inglese, il consiglio che possiamo darti è di buttarti e non temere il giudizio. Cosa può succedere di male? Al massimo sbaglierai un termine o la costruzione di una frase ma sicuramente riuscirai a comunicare. In molte città ci sono aperitivi in lingua per poter conoscere nuove persone ma anche per poter esercitare il dialogo in inglese.

Imparare l’inglese da adulti, anche se si parte da livelli principianti, può fare una differenza significativa sia nell’ambito business che sociale.

Dal punto di vista professionale, consente di accedere a un’ampia gamma di opportunità di lavoro internazionali: molte aziende lo richiedono come requisito fondamentale per l’occupazione, soprattutto in settori come il commercio, il turismo, il marketing e la tecnologia. Imparare l’inglese permette di comunicare efficacemente con colleghi, clienti e partner commerciali di tutto il mondo, facilitando la collaborazione e il networking globale. Cosa aspetti? Non mettere in stand-by la tua carriera e inizia a programmare un percorso di formazione, anche da remoto, per poter crescere e migliorare le tue competenze.