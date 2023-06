“La Regione deve dare delle risposte chiare agli idonei in graduatoria del concorso”

(nota stampa). Il governo regionale deve dare delle risposte chiare agli idonei in graduatoria del concorso unico regionale per amministrativi. È tempo di verità.

Il presidente Emiliano, l’assessore Palese e il direttore di dipartimento Montanaro devono spiegare come sia possibile che un concorso bandito per la prima volta nel 2019 venga rinviato più volte, ritirato e bandito nuovamente nel 2022, mantenendo invariato il numero di posti a concorso e, anzi, riducendolo, considerando che non si faceva un concorso per amministrativi cat. D in Puglia dai primi anni ’90.

I rinvii potenzialmente dettati, viene da pensare, dalla volontà di collocare prima tutti i collaboratori amministrativi assunti a tempo determinato. Durante il periodo di conclusione della procedura concorsuale, si è proceduto a stabilizzare chi aveva acquisito i requisiti o a prorogare, per 12 o 24 mesi, per l’ottenimento dei requisiti utili alla stabilizzazione di tutti coloro che non li avevano ancora maturati. Questi atti sono potenzialmente illegittimi o quantomeno discutibili, considerando la presenza di una procedura di reclutamento in corso.

La situazione del comparto amministrativo della sanità resta drammatica.

I fabbisogni non vanno tagliati, come si sta facendo ora con un tratto di penna, ma vanno coperti con adeguate risorse e un piano assunzionale degno di questo nome. Tale piano dovrebbe finanziare almeno il numero minimo necessario per far funzionare in maniera ottimale la sanità regionale, che è cronicamente in affanno. Tagliare i fabbisogni non risolve i problemi, ma li aggrava! Senza gli amministrativi, le strutture del servizio sanitario si bloccano, ledendo la dignità dei cittadini pugliesi che vedono compromesso il loro diritto alla salute, garantito dalla Costituzione.

Spetta alla politica regionale assumersi la responsabilità di queste scelte. Leggere sulla stampa in merito alla reintroduzione dell’assegno di fine mandato per i consiglieri regionali, toglie al governo regionale ogni scusa. Giustificarsi dicendo che non ci sono le coperture appare quantomeno ridicolo, tanto più se consideriamo che solo pochi mesi fa, nelle fasi finali del concorso, i soldi per le stabilizzazioni e le proroghe sono stati trovati senza indugi.

Emiliano e Palese devono delle risposte agli idonei, ma soprattutto le devono dare ai cittadini pugliesi che vedono il servizio sanitario regionale sempre più in affanno e in sofferenza nel garantire i livelli minimi di assistenza. Basta scuse, lo scorrimento della graduatoria deve avvenire immediatamente.

Abbiamo apprezzato l’interesse manifestato da Emiliano e Palese nella prima fase della nostra mobilitazione, che ha coinciso con la campagna elettorale per le amministrative. Ma ora, superate le elezioni, sembra che quelle promesse si stiano dimostrando vane, se non del tutto false e bugiarde. Speriamo di essere smentiti dai fatti, ma se così non fosse, ci mobiliteremo con presidi di protesta presso le sedi istituzionali della Regione.

Siamo pronti a combattere per i nostri diritti. In mancanza di risposte, presidieremo ogni iniziativa elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative, europee e provinciali. Saremo presenti ovunque per far sentire la nostra voce ai cittadini e chiedere lo scorrimento della graduatoria.

Luca Lacerenza

Portavoce Comitato idonei concorso unico regionale ASL