Maturità, Sindaco del Foggiano all’esame: ha frequentato corso serale

FOGGIA – A 49 anni questa mattina puntuale alle 8 ha atteso il suono della campanella per entrare in aula e sostenere la prova di Maturità. Roberto Nigro è sindaco di Stornara, piccolo comune del foggiano e ha sostenuto la prova di italiano nell’istituto Einaudi di Foggia dove per quattro anni ha frequentato il corso serale.

“Ho scelto questo istituto perchè ha l’indirizzo in enogastronomia che è una mia antica passione, tramandatami da mia madre e che ho voluto approfondire con questi studi”, ha dichiarato il sindaco studente.

Fonte: lagazzettadelmezzogiorno

Roberto Nigro, oltre a guidare dal giugno 2022 il comune di Stornara, lavora come impiegato nella struttura ospedaliera del Riuniti di Foggia e ha già un altro diploma come perito commerciale. “Ho maturato nel corso degli anni questa passione per la cucina. Già quando ero assessore comunale nella precedente amministrazione, ho cercato di valorizzare il nostro territorio sotto il profilo dell’enogastronomia.

Con il nuovo diploma spero di poter essere ancor più in grado di promuovere il mio territorio”, ha concluso il primo cittadino. Tanta l’emozione di ritornare tra i banchi di scuole e provare l’adrenalina dell’esame. “Ho scelto la traccia di attualità “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp”, ha concluso il primo cittadino. Lo riporta l’agenzia Ansa