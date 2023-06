Orta Nova, 21 giugno 2023. Arrivato in questi giorni nel Comune di Orta Nova il Decreto del Presidente della Repubblica che rende effettivo il Commissariamento.

Statoquotidiano ha incontrato Angelo Caccavone, il commissario già inizialmente incaricato dal prefetto di Foggia di occuparsi della gestione del Comune di Orta Nova.

Un incontro per capire. Per capire e per chiarire la situazione amministrativa che vive al momento il comune capofila dei Cinque Reali Siti.

Commissario, perché in questa fase il Comune di Orta Nova risulta commissariato?

“Perché il sindaco ha rassegnato le dimissioni dalla carica. Dimissioni che, dopo una prima informativa da parte di Domenico Lasorsa, si erano consolidate nel termine indicato dalla legge che disciplina gli Enti Locali, ossia dopo 20 giorni.

Lo scioglimento definitivo però si sarebbe reso effettivo solo dopo l’emanazione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica.

Nell’attesa che ciò avvenisse, al fine di garantire e assicurare il regolare funzionamento degli organi comunali, il prefetto di Foggia era intervenuto ed aveva sospeso il Consiglio Comunale nominando un commissario prefettizio, nella mia persona, per la provvisoria gestione.

Negli ultimi giorni, tuttavia, è arrivato presso il Comune di Orta Nova il decreto del presidente della Repubblica con cui la fase di sospensione è cessata e si è passati a tutti gli effetti alla fase di gestione da parte del Commissario che non è più prefettizio ma diventa Straordinario, prendendo in carico tutte le funzioni di sindaco, giunta e consiglio, organi che risultano definitivamente decaduti”.

Riepilogando, giusto per capire, commissario, in un primo momento il Consiglio comunale di Orta Nova non risultava ancora definitamente sciolto, ma solo sospeso. Giusto?

“Confermo.

Lo scioglimento è diventato definitivo negli ultimissimi giorni, a partire da quando è arrivato il decreto del Presidente della Repubblica”.

In questa fase, è possibile pensare che abbiano determinato lo scioglimento cause legate all’ipotesi di infiltrazioni mafiose o no?

“Io non ho elementi per affermare che vi sia una correlazione tra lo scioglimento del consiglio comunale per effetto delle dimissioni del primo cittadino e le indagini in corso sull’ipotesi di eventuali condizionamenti da parte della criminalità nell’amministrazione comunale. Questo perché le verifiche del caso sono riferite ad un procedimento avviato con l’insediamento della commissione di indagine che è un procedimento separato e riservato pendente, di cui non conosco i contenuti e di cui non posso sapere quali saranno gli esiti”.

Lei ci sa almeno dire entro quanto tempo si potrà avere notizia degli esiti relativi al lavoro della commissione di indagine?

“La tempistica, le fasi e i dettagli organizzativi del procedimento di indagine sono disciplinati dall’art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali.

Si tratta di un procedimento complesso che vede una serie di organi intervenire. E ciascuno di essi opera secondo termini di legge che però io non posso pre-immaginare, né pre-definire e nemmeno predeterminare.

Posso solo dire che le indagini sono in corso, per questo si dice che il procedimento è ancora pendente”.

Al momento sono dunque in corso due procedimenti nel Comune di Orta Nova. Giusto?

“Esatto. Ciò che ora emerge è che sono in corso due procedimenti e che sono uno separato dall’altro: un procedimento è quello avviato con l’inserimento della Commissione di indagine che si occupa di verificare e appurare se vi sono stati o meno condizionamenti da parte della criminalità nei confronti dell’amministrazione comunale; l’altro procedimento è quello che consiste nello scioglimento ordinario del Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni del sindaco e che determina, come conseguenza, il fatto che le funzioni del sindaco, della giunta e del Consiglio comunale verranno svolte dal Commissario Straordinario individuato nella mia persona”.

Quanto tempo durerà lo scioglimento con Commissario Straordinario?

“Fino alla primavera del 2024, quando il Comune di Orta Nova andrà ad elezioni nel turno ordinario”.

Fino ad allora, cosa devono aspettarsi i cittadini ortesi? Ci vuole spiegare con qualche esempio il funzionamento del Comune in questa fase?

“I cittadini devono avere consapevolezza che l’Amministrazione comunale continuerà ad operare nella normalità.

Gli uffici continueranno ad essere aperti e a disposizione dei cittadini.

I servizi essenziali non subiranno alcun rallentamento”.

Quali sono le principali funzioni per le quali i cittadini potranno rivolgersi a lei?

“Tutte le funzioni che svolge un Comune. Non vi sarà, cioè, una differenza sostanziale tra la gestione direttamente svolta dai tre organi del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, e la gestione praticata dal Commissario straordinario”.

Per quello che riguarda, per esempio, la questione dei rifiuti che risulta ancora preoccupante in alcune aree del paese?

“Stiamo verificando le situazioni di difficoltà nel processo di raccolta dei rifiuti.

L’appello ai cittadini è sempre quello di tendere ad un conferimento responsabile e che tenga conto delle giuste regole nella differenziazione dei rifiuti”.

A cura di Daniela Iannuzzi, Orta Nova 21 giugno 2023