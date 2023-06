Presunte mazzette all’Amendola, la difesa: “Aiutavamo i ragazzi”

FOGGIA – Preparavano i candidati a sostenere i concorsi per entrare nelle forze armate e dell’ordine, intascando soldi dai genitori e facendo credere loro di poter raccomandare i figli per superare le prove, ma in realtà queste possibilità e «entrature» non le hanno mai avute.

L’avrebbero detto in interrogatori-fiume proseguiti sino a lunedì sera i due sottufficiali dell’Aeronautica militare in servizio all’aeroporto di Amendola, i foggiani Aldo Caurio e Gennaro Sorgente di 39 e 55 anni, in carcere dal 15 giugno nel blitz su presunte mazzette pagate dai familiari di giovani che volevano essere reclutati nell’Aeronautica (come volontari in ferma provvisoria di 1 e/o 4 anni, 157 marescialli, 100 allievi marescialli, ufficiali piloti, manutentori); e superare i concorsi per 2938 allievi carabinieri e 1175 marescialli della Guardia di Finanza.

Sei le ordinanze firmate dal gip Antonio Sicuranza: 2 in carcere, 1 ai domiciliari, 2 sospensioni dal servizio per 4 mesi e 1 obbligo di dimora; 39 gli indagati e 25 imputazioni: 16 di traffico di influenze illecite, 6 di corruzione, 2 di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, 1 di sostituzione di persona.

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.