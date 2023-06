Pulizia Siponto e Manfredonia, Comune: al lavoro per superare criticità. Ma ora servono i fatti

Manfredonia – All’indomani delle lamentele dei residenti di Siponto che hanno evidenziato lo stato di degrado in cui verserebbe il verde pubblico della importante località turistica, a un tiro di schioppo da Manfredonia, è intervenuto, in replica, il Sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice nonché l’assessore all’ambiente Giuseppe Basta.

Il primo, ha focalizzato l’attenzione su una delle problematiche più rilevanti, quella delle strade non percorribili a causa dei lavori in corso eseguiti nel contempo da tre differenti società. L’impegno dell’amministrazione comunale è quello di interfacciarsi con gli uffici tecnici per velocizzare i lavori, limitando i disagi.

In relazione al problema del verde pubblico, si starebbero ponendo in essere tutte le azioni per superare le criticità.

L’attenzione, tuttavia, è rivolta alla intera città, è quanto sarebbe stato precisato dal Sindaco. Dello stesso avviso l’assessore all’ambiente Giuseppe Basta, il quale, preliminarmente, evidenzia la distinzione tra la manutenzione del verde pubblico che spetta al comune dalla pulizia delle erbacce che andrebbero diserbate e che spetterebbe all’Ase.

Vi è consapevolezza del problema, difatti, l’Amministrazione comunale ha deciso di aumentare le poste in bilancio riservate alla manutenzione del verde pubblico.

Si è passati “da una posta di 35.000 euro per il 2021 all’ultima di 200.000 euro”, grazie anche all’intervento dell’assessore al bilancio che dovrebbe consentire nel futuro prossimo di sopperire alle carenze manutentive del verde pubblico.

Per questo anno è già stato appaltato il servizio di potatura degli alberi di viale dei Pini di Siponto ma le operazioni verranno effettuate in inverno quando è possibile procedere senza arrecare danni biologici agli alberi anche se è stato già contattato un agronomo per valutare quali alberi possano nell’immediato essere destinatari di potatura. “Nei comparti, invece, finché non c’è la presa in consegna da parte del Comune, con il certificato di ultimazione lavori, non vi è possibilità di intervenire, anche se con il settore urbanistica stiamo cercando di risolvere queste problematiche“.

Per quanto concerne la pulizia di Siponto, vi è stata una collaborazione stretta con i lidi per la rimozione della cymodocea nodosa e tante sarebbero state le pec inviate dall’assessore all’Ase, per sollecitare la pulizia delle strade.

Per Siponto, occorrerebbe un intervento straordinario, atteso che di inverno non è previsto la pulizia, pertanto, quando si arriva in primavera, i rifiuti sono abbondanti. “Il nuovo consiglio di amministrazione dell’Ase si è predisposto ad organizzare degli interventi straordinari per la pulizia di Siponto“.

Per ultimo, è stato evidenziato al Sindaco il disagio dei residente nella zona Sciali che lamentano poche corse di autobus comunali per raggiungere tali località. A tal proposito, – come precisato dal primo cittadino, – “l’Amministrazione è ben consapevole dell’aumento dei flussi turistici e del problema trasferimenti e della carenza dei mezzi pubblici ma sono stati i Commissari che per riequilibrare i conti pubblici, hanno effettuato tagli alle corse”.

“La coperta è corta ma si stanno monitorando le criticità per cercare di approntare soluzioni adeguate”.

Resta a consuntivo un dato di fatto che una località a vocazione turistica come Siponto, evidenzi condizioni pessime di vivibilità. Se si vuole implementare il turismo, non solo quello a km 0, si deve necessariamente porre in essere un rilevante cambio di marcia, perché non si può pensare di calamitare l’attenzione turistica di un tedesco, solo per fare un esempio, presentandogli, una location turistica in tale stato di abbandono.

Chissà quando si riuscirà a comprendere che il turismo si promuove con la qualità del territorio e dei servizi offerti. Se non attuano soluzioni immediate, si rischia di compromettere quella risicata percentuale di turismo a km zero, immaginate, un po’ per quelli provenienti dall’estero abituati a target altissimi. Dalle parole è necessario passare quanto prima ad azioni concrete.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 21 giugno 2023