Manfredonia. Attraverso una nota stampa, “anche Bagni Bonobo aderisce alla protesta silenziosa dei titolari della attività della Città di Manfredonia costretti, specie nel pieno della stagione estiva, ad essere sottoposti a norme che non consentono la crescita economica del territorio, come quella che stabilisce che le attività di intrattenimento musicale di qualsiasi genere debbano terminare a mezzanotte, senza deroghe, come accade invece in altri Comuni della zona e non solo.