Arezzo: violentata dal fratellastro per 11 anni

L’avrebbe fatta sdraiare nella vasca, una jacuzzi, in bagno, fatta spogliare nuda, per poi farsi toccare. “All’inizio pensavo fosse un gioco, fingevo di essere una bambola, facevo tutto quello che mi diceva”. Aveva solo sei anni. Ad approfittare di quella che era solo una bambina sarebbe stato il fratellastro, più grande di lei di 11 anni. Gli abusi, stando alla denuncia fatta dalla vittima, una ragazza che oggi ha 27 anni, sarebbero avvenuti ad Ancona e sarebbero andati avanti fino a quando lei ha compiuto 17 anni. Violenze sessuali continue, in cameretta, sul divano, a cui non è riuscita a ribellarsi perché “i miei genitori si erano separati, spesso rimanevamo soli a casa con nonna, non riuscivo a ribellarmi, lui era l’unico che si prendeva cura di me, mi diceva che ero bella, gli piacevo, a me quelle cose facevano schifo”. Dal fratellastro (nato dall’unione del padre con un’altra donna) dipendeva anche il sostentamento economico della famiglia. Era lui che portava i soldi a casa.

La vittima alla fine ha avuto un crollo psicologico ed è finita in cura per una depressione. Solo nel 2019 ha sporto denuncia in questura, dopo essersi aperta un po’ con la madre e con il fidanzato.

Continua a leggere su Today.it