Si tuffa nel fiume e non riemerge più, salvato da due amici

La vita di un uomo di 32 anni è stata salvata grazie all’intervento tempestivo di due amici, Alberto Artuso di Orta Nova e Antonio Di Vivo della provincia di Napoli, entrambi coetanei di 27 anni. Il salvataggio è avvenuto nel fiume Serio a Nembro, Bergamo, intorno alle 16 del 18 giugno. Quando hanno visto il ragazzo in difficoltà, i due amici non hanno esitato: si sono gettati in acqua e lo hanno tratto in salvo.

Alberto ha condiviso sui social: “Sono grato a Dio per avermi mandato insieme al mio grande amico Antonio a salvare questo giovane. L’importante è invisibile agli occhi; si vede bene solo col cuore.” Ha raccontato a Foggiatoday i momenti drammatici: “Il ragazzo tossiva e, dopo essersi esposto al sole, è entrato in acqua. Poi si è girato, la testa sott’acqua, e non è riemerso.”

Vista la situazione critica, Alberto ha immediatamente avvisato Antonio e, nonostante avesse appena mangiato, si è tuffato senza esitazione: “Ho capito che dovevo salvarlo, anche se ero alto 1.87 e l’acqua mi arrivava alla gola. Con Antonio siamo riusciti a tirarlo fuori.”

I due hanno iniziato le manovre di primo soccorso e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme agli operatori del 118. Alberto e Antonio hanno collaborato attivamente nel salvataggio e nella messa in sicurezza. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

“Alcuni mi chiamano eroe, ma ho solo fatto il mio dovere di essere umano che sa essere umano”, ha dichiarato Alberto, ex militare dell’Esercito ora in servizio presso l’aeroporto Orio al Serio di Bergamo con Sicuritalia, aspirante guardia giurata.

