Fedez a Taranto: "Utilizzare le risorse del Pnrr per l'ex Ilva"

Nel 2024, è sconcertante constatare che in Italia ci siano situazioni in cui si debba scegliere tra il diritto al lavoro e la salute personale. Fedez, durante un evento a Taranto, ha sollevato la questione della necessità di riqualificare adeguatamente l’ex Ilva, sottolineando che gli investimenti fino ad oggi non sono stati sufficienti. Ha anche menzionato la presenza di cumuli di amianto ancora presenti, descrivendo la situazione come distopica.

Il rapper ha annunciato una collaborazione con il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, per sostenere la comunità di Taranto, affrontando le emergenze sanitarie e ambientali causate dalle passate emissioni dello stabilimento siderurgico. Dopo anni di dispute legali e discussioni sui social, Fedez ha dichiarato che lui e il Codacons hanno deciso di mettere da parte i contrasti e di concentrarsi su una collaborazione costruttiva.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica urgente, utilizzando l’onda mediatica generata dal loro incontro per portare il tema all’attenzione nazionale. Inoltre, Fedez ha annunciato una sua personale donazione al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Taranto, sottolineando che questa iniziativa non fa parte della collaborazione con il Codacons ma rappresenta un suo impegno personale.

Alla conferenza ha partecipato anche Valerio Cecinati, direttore del reparto di Oncoematologia pediatrica intitolato a Nadia Toffa, dimostrando il sostegno continuo della comunità locale alle iniziative volte a migliorare le condizioni sanitarie della città.

Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha aggiunto che l’associazione ha presentato un’istanza alla Corte d’Assise d’appello di Taranto per aumentare il risarcimento provvisorio assegnato alle parti civili coinvolte nel processo “Ambiente svenduto”, confermando così l’impegno continuo nell’ottenere giustizia per la comunità tarantina.

Lo riporta Ansa.it