Quando ho chiesto ad Alessandro di raccontarmi la sua storia, non mi aspettavo che la sua prima reazione sarebbe stata inviarmi la denuncia dell’aggressione subita. Inizialmente, ho interpretato questo gesto come un eccesso di zelo o una volontà di trasparenza. Ho capito solo dopo che Alessandro non voleva parlare dell’aggressione stessa, non per il trauma o la vergogna, ma per scrollarsi di dosso l’etichetta di vittima. Alessandro, infatti, è impegnato a comprendere e combattere le cause della violenza, trasformando il dolore in un impulso per un mondo più giusto.

Pepita, il nome d’arte di Alessandro, è unǝ makeup artist di successo a Milano. Identificandosi come persona non binaria, Pepita utilizza indifferentemente pronomi maschili e femminili. La sua storia inizia a Foggia, dove è cresciutǝ in una famiglia profondamente cristiana. Sua madre lo considera un dono di Dio, avuto a 41 anni, e suo padre era un cristiano attivo in gruppi anti-abortisti e nella Caritas. Nonostante questa educazione improntata all’altruismo cristiano, il coming out di Alessandro a 12 anni, dopo un tentativo di suicidio, ha scosso profondamente la famiglia.

Tuttavia, i suoi genitori hanno affrontato la situazione con coraggio, andando in terapia e diventando attivisti. Sua madre ha contribuito alla fondazione di AGEDO Foggia e Arcigay Foggia. “I miei genitori sono cristiani molto autentici”, spiega Alessandro, sottolineando come il loro amore abbia superato qualsiasi barriera. Ma fuori dalla casa, l’intolleranza era un mostro in agguato. All’età di 18 anni, durante gli esami di maturità, Alessandro ha deciso di diventare unǝ truccatorǝ, una scelta dettata dalla consapevolezza che la sua identità queer sarebbe stata un ostacolo nella sua realizzazione personale. Da allora, ha lavorato con successo nel settore della moda e della musica, riuscendo a esprimere liberamente se stesso.

La scorsa settimana, Alessandro è tornatǝ a Foggia per festeggiare il compleanno della madre e ha subito un’aggressione omofoba da parte di un gruppo di ragazzini. Tuttavia, Alessandro rifiuta di definirsi una vittima, analizzando invece le cause profonde di questa violenza. “La violenza fisica crescente è intollerabile, ma voglio denunciare anche l’abbandono delle province da parte dello Stato”, afferma. Secondo lui, l’assenza di infrastrutture e l’educazione basata sulla strada alimentano una cultura della violenza. Alessandro riconosce l’omofobia e il razzismo come cause della violenza, ma la sua analisi va oltre, rifiutando di circoscrivere il problema al sud Italia. Ricorda con gratitudine il supporto ricevuto da una piazza di Foggia durante l’aggressione, evidenziando l’importanza della solidarietà collettiva. “Non voglio che ci sia un accanimento nei confronti di questi ragazzini; ci sarà una rieducazione nelle sedi competenti. Io denuncio l’assenza di solidarietà umana”, dichiara.

Alessandro invita tutti a trovare qualcuno che ascolti senza giudizio e a denunciare la violenza subita. “Il problema da affrontare è sempre uno: il patriarcato”, conclude. Questo incontro con Alessandro mi ha dato nuova consapevolezza. Nonostante la pioggia che batte incessante nel piccolo borgo piemontese che chiamo casa, so che c’è qualcunǝ, da qualche parte in Italia, che sta combattendo la mia stessa battaglia. La pioggia ora sembra meno fastidiosa, sapendo che non siamo solǝ. Nel frattempo, le parole omofobe di Carmine Alfano, che hanno portato alla sua sospensione dall’Università, hanno anche causato il suo ritiro dal ballottaggio di Torre Annunziata. Questo episodio dimostra come l’intolleranza sia un problema diffuso e persistente, ma anche come la mobilitazione collettiva possa portare a cambiamenti concreti. Alessandro rappresenta un esempio di resilienza e determinazione. La sua storia ci ricorda che dietro ogni aggressione c’è una persona con esperienze, sogni e un forte desiderio di un mondo più gentile. La lotta contro l’intolleranza è lunga e ardua, ma con il coraggio e la solidarietà, possiamo sperare in un futuro migliore.

