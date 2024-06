Lutto nella famiglia del Mudù. È morta la scorsa notte in ospedale la figlia di Rino Manada ex componente del gruppo comico. Rosy, 30 anni, si è spenta la notte scorsa in ospedale per le gravi ferite riportate in un incendio che ha interessato alcuni giorni fa la sua abitazione a Gravina in Puglia. Il padre ha purtroppo assistito impotente a tutta la scena. La ragazza è rimasta intrappolata in casa. I vigili del fuoco sono riusciti a metterla in salvo ma le ustioni sull’80 per cento del corpo non le hanno dato scampo.