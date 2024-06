Manfredonia: torna la 'Festa della musica'

Ritorna la Festa della Musica, l’evento internazionale promosso in Italia dal Ministero della Cultura. In Puglia, diversi luoghi culturali offriranno eventi di qualità inclusi nel prezzo del biglietto d’ingresso. In Capitanata, i festeggiamenti si terranno presso il Museo Archeologico Nazionale e il Castello di Manfredonia. L’appuntamento è fissato per venerdì 21 giugno dalle 16:30 alle 18:00.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione ‘Il sogno di Marilù’ e il Conservatorio di Musica ‘Umberto Giordano’ di Foggia, propone un laboratorio artistico-musicale per bambini dai 4 ai 10 anni. Intitolata ‘Nel blu dipinto di blu’, l’iniziativa offre ai piccoli artisti e sognatori la possibilità di dipingere su tela ispirati dalla musica. Questa esperienza combina suoni e immagini, legando la creatività dei partecipanti alla visione di figure e simboli presenti nelle opere del museo, permettendo loro di esprimere le proprie emozioni attraverso l’arte.

Le attività, comprese nel costo del biglietto, saranno accompagnate da esibizioni dal vivo del duo ‘Eos’, composto da fisarmonica e flauto traverso.

