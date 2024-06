Manfredonia. “Manfredonia è una città bellissima, per me ha un significato particolare. E’ una città che ha subìto un Commissariamento, è una città che ha sofferto. Una città che ha bisogno di essere serena e libera. Può essere ulteriormente valorizzata. Ha una tradizione importante per la pesca, per l’agricoltura, una porta sul Gargano. Il museo del mare che sarà valorizzato con il nostro candidato a sindaco.”

Si è svolto stamani, presso il bar caffetteria Bramanthe in viale dell’Arcangelo, un incontro con il Ministro all’Università e alla Ricerca, Anna Maria Bernini. Il Ministro è stato ricevuto dall’onorevole Giandiego Gatta e sarà accompagnato dal coordinatore regionale di Forza Italia, on. Mauro D’Attis. Presente il candidato a sindaco Ugo Galli.

“Se non abbiamo esitato a sceglierlo, per noi sì: Ugo Galli è l’uomo giusto per la città di Manfredonia, è un dirigente, è un profilo giusto, anche dal punto di vista etico. Viene da una famiglia blasonata, che ha dato alla giustizia e alla legalità. L’uomo giusto nel momento giusto, nel posto giusto”, ha aggiunto l’onorevole Gatta.