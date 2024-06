Manfredonia. “Da settimane, ben prima del turno di ballottaggio, avevo parlato della necessità di istituire un tavolo di concertazione fra le attività commerciali di Manfredonia e Siponto e i residenti di quelle zone interessate. La lettera aperta dei commercianti, con le loro preoccupazioni e i loro dubbi, mi consente di ritornare sul tema per fare alcune precisazioni.

Non è necessario creare un nuovo piano di zonizzazione acustica, perché c’è già. Va attuato, ma soprattutto vanno rimodulati gli orari. I limiti di tolleranza sono stabiliti per legge , ma l’amministrazione comunale, con le sue ordinanze, può derogare tali limiti, cercando finalmente un compromesso che tuteli sia lo sviluppo delle attività commerciali che la quiete pubblica.

Per questo motivo, come già annunciato, ho in mente di realizzare e di istituzionalizzare un tavolo permanente di concertazione tra attività e residenti coordinato dal Comune di Manfredonia. Solamente condividendo diritti e doveri, regole e concessioni, con la guida attenta degli amministratori della città, si potrà arrivare a una soluzione che tuteli entrambi i diritti citati.