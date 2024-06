Reunion al Giannone Masi di Foggia dopo 40 anni per la VC 1983-1984: sensazioni, sorrisi e ricordi

Foggia. L’attesa è finita. Dopo quarant’anni, i membri della classe VC del 1983-1984 dell’Istituto Giannone Masi di Foggia si sono ritrovati per una serata che resterà impressa nei loro cuori. Un evento ricco di emozioni, sorrisi e nostalgici ricordi, che ha visto i partecipanti tornare indietro nel tempo, riscoprendo legami e storie che il passare degli anni non è riuscito a cancellare.

L’idea di una reunion ha iniziato a prendere forma grazie a una delle ex studentesse, che ha iniziato a rintracciare i compagni di classe attraverso i social media. La risposta è stata entusiastica: la voglia di rivedersi, di riabbracciarsi e di condividere le esperienze vissute in questi decenni ha subito creato un clima di attesa elettrizzante. La serata è stata organizzata con cura.

L’arrivo dei partecipanti è stato segnato da abbracci calorosi e sguardi lucidi. C’è chi non si vedeva da quando aveva lasciato le aule dell’Istituto Giannone Masi, e il tempo sembrava essersi fermato solo per quella sera. “Non posso credere che siamo tutti qui, è come tornare indietro nel tempo”, ha commentato Luigi, con un sorriso che rifletteva la sua incredulità e felicità.

Le conversazioni si sono subito animate, con aneddoti che riemergevano come se fossero stati raccontati solo ieri. “Ti ricordi quella volta che il professor Rossi ci ha sorpreso in biblioteca?”, “E le gite scolastiche? Quante risate abbiamo fatto!”. Ognuno aveva una storia, un ricordo da condividere, e in breve tempo la sala si è riempita di un’energia contagiosa.

La serata è stata anche un momento di riflessione. Molti hanno condiviso i loro percorsi di vita, le difficoltà affrontate e i successi ottenuti. Alcuni hanno intrapreso carriere brillanti, altri hanno messo su famiglia, ma tutti concordavano su un punto: gli anni trascorsi all’Istituto Giannone Masi sono stati fondamentali nella loro formazione e crescita personale.

“Quegli anni ci hanno plasmato”, ha detto una ex alunna. “Ci hanno insegnato non solo le materie scolastiche, ma anche il valore dell’amicizia, del rispetto e della determinazione. Sono grata per tutto ciò che ho imparato e per le persone che ho incontrato”.

L’incontro della classe VC del 1983-1984 dell’Istituto Giannone Masi di Foggia è stato un viaggio nel tempo, un’occasione per riscoprire amicizie, condividere esperienze e riflettere su quanto sia prezioso il legame che unisce chi ha condiviso anni così importanti della propria vita. Le sensazioni, i sorrisi e i ricordi di quella serata rimarranno impressi nei cuori di tutti i partecipanti, come un dolce promemoria del passato che continua a vivere dentro di loro.