Roma, bacia in bocca un bambino al ristorante: arrestato per violenza sessuale

Prima un bacio, poi un altro. Un uomo di 48 anni si è avvicinato a un tavolo di un ristorante nella zona di Re di Roma, dove un bambino di 12 anni stava cenando con la sua famiglia, e lo ha inspiegabilmente baciato in bocca. Ha ripetuto il gesto pochi istanti dopo, prima che il genitore del bambino intervenisse. Il molestatore è stato successivamente bloccato dalla polizia di Stato, dopo che il padre del bambino e un altro genitore, presente nel locale, sono intervenuti, rimanendo coinvolti in una colluttazione con lui. L’incidente è avvenuto lo scorso 15 maggio. L’uomo è ora accusato di violenza sessuale aggravata.

Dopo aver baciato il bambino, il molestatore è uscito dal ristorante e si è seduto su uno scooter. Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, hanno raccolto sufficienti prove per permettere ai pubblici ministeri di richiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari l’emissione di una misura cautelare in carcere. Questa misura è stata eseguita un mese dopo dagli investigatori del distretto San Giovanni, che hanno seguito il caso.

Il 48enne è stato quindi accompagnato in carcere.

Lo riporta Today.it