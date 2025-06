Apre al Castello Ducale di Torremaggiore la mostra “Banksy or not Banksy” (FOTO - VIDEO)

TORREMAGGIORE – È stata ufficialmente inaugurata presso il suggestivo Castello Ducale di Torremaggiore la mostra “Banksy or not Banksy”, un ambizioso progetto espositivo che promette di diventare uno dei principali appuntamenti culturali del territorio. L’iniziativa offre al pubblico un affascinante viaggio nell’arte contemporanea, attraverso opere provocatorie e nomi di spicco che hanno lasciato un segno profondo nel panorama artistico internazionale.

L’esposizione, che sarà visitabile fino al 10 gennaio 2026, sarà aperta ogni venerdì, sabato e domenica dalle 19:00 alle 22:00.

“Con questa mostra – ha dichiarato il sindaco Emilio Di Pumpo – vogliamo valorizzare il nostro patrimonio culturale e artistico, promuovendo Torremaggiore come punto di riferimento nel circuito delle grandi mostre. È un progetto che unisce bellezza, riflessione e innovazione, pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età”.

FOTOGALLERY

“Banksy or not Banksy” si propone non solo come esposizione d’arte, ma come occasione di confronto sul significato e sul valore della creatività nel mondo contemporaneo, in un contesto – quello del Castello Ducale – che unisce storia e contemporaneità.

Un appuntamento da non perdere per appassionati d’arte, curiosi e turisti, pronti a lasciarsi sorprendere.

VIDEO