Arrivano gli indennizzi per i gestori dei lidi: nuovo decreto in fase di definizione

FOGGIA – Buone notizie per i gestori degli stabilimenti balneari: un nuovo decreto, finalizzato a prevedere indennizzi e agevolazioni, è ormai in dirittura d’arrivo.

Il provvedimento, frutto di un’intensa collaborazione tra i ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e Finanze, si appresta a essere approvato dopo aver ottenuto il via libera dalla Ragioneria di Stato e in attesa del parere del Consiglio di Stato.

Tra le principali novità emerge la possibilità di ricevere un risarcimento sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, con l’obiettivo di tutelare i gestori che hanno investito nelle proprie strutture e opere.

In particolare, il decreto prevede che gli indennizzi siano calcolati considerando le spese sostenute per opere conformi al titolo concessorio e agli strumenti urbanistici vigenti, nonché quelle relative a beni non amovibili o opere di difficile rimozione.

Un’altra importante misura riguarda la riduzione progressiva dei costi di affitto delle concessioni balneari.

Nel 2024, infatti, è previsto un calo del canone di concessione del 4,5%, proseguendo così la riduzione già avviata nel 2022 e nel 2023, dopo i aumenti precedenti.

Il governo Meloni ha inoltre confermato l’impegno a riformare il sistema delle concessioni balneari attraverso gare pubbliche da svolgere entro il 30 giugno 2027.

Tuttavia, la priorità rimane quella di garantire una giusta remunerazione degli investimenti recenti, con particolare attenzione alle spese sostenute negli ultimi cinque anni per migliorare il valore commerciale delle aree in concessione.

Il testo definitivo del decreto sarà sottoposto alle ultime verifiche prima dell’approvazione definitiva da parte delle Camere.

La misura mira a bilanciare le esigenze di tutela dei gestori con le nuove norme europee sulla gestione delle concessioni demaniali marittime, segnando un passo importante verso una maggiore stabilità e trasparenza nel settore balneare italiano.

Lo riporta lagazzettamezzogiorno tramite retegargano.it