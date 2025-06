Si è spento a Roma Vittorio Di Battista, padre dell’ex parlamentare del M5S Alessandro Di Battista. Figura controversa e profondamente legata alla sua militanza politica, Di Battista senior è stato un “missino doc” fin dagli anni di piombo, consigliere comunale per il Movimento Sociale Italiano a Civita Castellana e imprenditore nel settore dei sanitari con l’azienda Di.Bi. Tec.

Ad annunciare la sua scomparsa è stato il figlio Alessandro con un lungo e toccante post su Instagram:

“Mio papà, Vittorio, è morto oggi a Roma. È stato un grande papà. È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto. Sempre fedele a se stesso, fino alla fine. Dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui…”.

Pur distanti nelle idee politiche, Alessandro ha sempre riconosciuto al padre una coerenza incrollabile. Vittorio Di Battista non ha mai rinnegato la sua militanza nel MSI, pur definendosi negli ultimi anni un “fascista liberale ma non di destra”, prendendo le distanze sia dalla destra berlusconiana che dal Movimento 5 Stelle, al quale aveva rivolto dure critiche dopo l’uscita del figlio dalla scena politica.

Vittorio è stato anche protagonista, nel 2019, di un’inchiesta de Le Iene, che mise in luce alcune irregolarità nella sua azienda, tra cui l’impiego di lavoratori in nero e problemi economici legati a debiti bancari. Dopo la denuncia, ammise pubblicamente gli errori: “Non si deve fare, ma… non lo rifarei”, dichiarò in un’intervista.

Alessandro, nel ricordarlo, ha detto:

“Mio padre fascista? Sì, ma è il fascista più liberale che conosca. Un fascista per le unioni civili”.

Nel post di addio, l’ex esponente del M5S ha anche voluto ringraziare i medici dell’ospedale Sant’Andrea di Roma, in particolare il dottor Giusti, per la professionalità e l’umanità dimostrate:

“Sono eroi della sanità pubblica. Non so come riescano a resistere in certe condizioni. Il dottor Giusti è un medico vero, non lo dimenticherò mai”.

I funerali di Vittorio Di Battista si svolgeranno lunedì alle ore 10:00, presso la chiesa di Santa Chiara, in Piazza dei Giuochi Delfici a Roma.

Lo riporta il secoloditalia.it