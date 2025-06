Una foto mi è rimasta impressa, semplice, modesta. Un piccolo ritratto. Una ragazzo palestinese, 12 – 13 anni forse. Volto bello, lineare, occhi grandi, lo sguardo mesto, di una malinconia restia a ogni consolazione. Senza braccia. Si vede solo la parte superiore del corpo. Ed io spero che abbia le gambe, almeno. Sono decine di migliaia i ragazzi mutilati in Palestina.

Ho visto un’altra foto di un mutilato, un soldato ucraino sulla spiaggia, senza braccia; era con la sua ragazza, diceva la didascalia. Una raccolta di foto per mostrare la resistenza del popolo. La cultura patriottica e nazionalista non permette sentimenti e pentimenti. Se li mettessimo insieme, l’uno a fianco all’altro, i morti e i mutilati, tutti con il proprio metro quadrato di terra, potrebbero coprire una superficie uguale al suolo conteso.

“Provare orrore è importante, ci dimostra che siamo ancora sensibili a forme oltraggiose di uccisione e distruzione. Non siamo diventati insensibili, ma quel sentimento di orrore deve essere accompagnato da una analisi critica del perché tali atti stiano accadendo, in modo da poter costruire coalizioni informate per fermare la distruzione” (Judith Butler). Un atto critico difficile a farsi, nell’assenza oggi di un quadro etico e politico, nel quale comprendere ogni vita, nella sua fragilità e nelle sue aspirazioni e possibilità.

Possono le foto darci la realtà oggettiva? Perché avvenga deve esserci un racconto continuo, giorno per giorno. Foto e commenti. Diversi e variegati. Proprio per evitare questo c’è stato il massacro sistematico di tutta l’informazione. Un numero enormi di cronisti, cineoperatori, fotografi… 250 – 300 sono scomparsi. Non c’è in una foto la “realtà di Gaza”, non può esserci, per tutti gli orrori, una foto simbolo come tante nel ‘900.

1968, Olimpiadi. Tommie Smith e John Carlos arrivano primo e terzo nella finale dei 200 metri. Sul palco, al momento dell’inno nazionale, a testa bassa, a piedi scalzi alzano il pugno chiuso guantato di nero. A Soweto, quartiere – baraccopoli di Joannesburg, gli studenti neri protestano contro l’obbligo dell’Africaans, la lingua degli oppressori bianchi. Nella marcia degli studenti del giugno 1976 la polizia spara. La prima vittima è Hector Pieterson di 13 anni. La foto di Sam Nizin fa il giro del mondo: un ragazzo porta in braccio Hector, mentre la sorella piange al suo fianco. Si ricordano la torcia umana di Jan Palach a Praga, la bambina vietnamita nuda che corre per sfuggire al napalm, lo studente cinese davanti al carro armato a Tienammen, Papa Francesco da solo in piazza S. Pietro nella Pandemia…

Le foto sono state e sono importanti per raccontare il mondo. Tra i libri curati da Franco e Franca Basaglia uno dei più importanti è “Morire di classe“, la condizione manicomiale fotografata da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin (Einaudi, 1969). Il libro ha offerto un sostegno straordinario nella battaglia per la chiusura dei manicomi, dove finivano anche disabili, orfani, bambini irrequieti. Le foto descrivono il processo di disumanizzazione. Aiutano le citazioni di Fanon, Weiss, Nizan, Goffman, Rilke, Brecht, Levi… “Si immagini ora un uomo , a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto, di perdere se stesso”. Sono parole di Primo Levi. E non valgono ancor più per Gaza?

“Alla fine del viaggio”. La pubblicazione più bella promossa dal comune di Manfredonia. L’autore è Nicola Spadafranca, che ripercorre le strade e i tratturi del Tavoliere. Ogni foto è accompagnata da poeti: Kiarostami, Panait Istrati, Adonis, Kavafis, Ghiannis Ritsos, Eva Hoffman, Luzi, Hikmet, Mancini, Cassano, Senghor… Scorrono volti di immigrati, di coloro che hanno perduto molte illusioni, non la dignità. Sguardi che interrogano.“La domanda sul futuro è quella legata alla comunione dei volti, a cosa ci sia da fare e da patire nel vivere faccia a faccia con il volto degli altri. Sarà una strada lunga“. (Italo Mancini)

A Gaza, i giornalisti, i fotografi sono stati uccisi, deliberatamente. Arrivano immagini incerte dai cellulari. Ci mancano foto e parole. I soldati israeliani, intervistati dalla Cnn, affermano di “non riuscire più a mangiare la carne”, dopo avere schiacciato centinaia di palestinesi sotto i bulldozer ed essersi accorti di come “tutto schizza fuori”. Un’offesa così incomprensibile è insanabile, dice Primo Levi. Abbiamo però un’arma ed è l’immaginazione, e ad essa dobbiamo fare appello. La realtà non va lasciata sola. Abbiamo bisogno dell’immaginazione per demistificare, per promuovere una diversa visione del mondo ed accogliere il messaggio di Brecht: “quello che succede ogni giorno non trovatelo naturale. Di nulla sia detto: è naturale in questo tempo di anarchia e di sangue, di ordinato disordine, di meditato arbitrio, di umanità disumanata, così che nulla valga come cosa immutabile”.

