Apricena (Foggia) – Il sindaco Antonio Potenza lancia un forte appello ai cittadini di Apricena, Poggio Imperiale e Lesina, condannando con fermezza la proposta di un’azienda privata di trasformare una cava nel territorio di Poggio Imperiale in una discarica di rifiuti speciali.

Un messaggio chiaro e deciso, che risuona come un grido di battaglia contro quello che viene definito un “insulto” alla dignità e alla storia di queste comunità.

In un comunicato pubblico, il primo cittadino ha denunciato come l’azienda abbia tentato di comprare il silenzio del territorio con “milioni di euro e false promesse”, ma ha ribadito con fermezza: “La nostra risposta è una sola: NO. Senza condizioni. Senza margini. Senza sconti.”