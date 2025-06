Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Pronti a vivere la 4^ edizione

del grande Triathlon a Vieste!

La Perla del Gargano ospiterà domenica 22 giugno 2025 l’ormai classico e attesissimo triathlon olimpico, in versione GOLD, inserito nel calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon e nel prestigioso circuito Adriatic Series della Flipper Triathlon

comunicato stampa 20.06.2025

Anno dopo anno, l’evento di Vieste continua a crescere in popolarità e si conferma una delle gare più gettonate dal popolo del triathlon.

L’Adriatic Series Triathlon Olimpico Vieste si presenta ai suoi partecipanti in versione GOLD, cioè con i requisiti di qualità più alti richiesti dalla Federtriathlon, e con la “garanzia di valore” targata Flipper Triathlon.

Siamo arrivati alla quarta edizione di questa gara e alla quinta tappa di Adriatic Series, con tanti atleti che si daranno battaglia per conquistare la leadership assoluta e di categoria del rank del circuito e poter così indossare gli ambiti “pettorali d’oro”.

Al via, in programma alle 9 in punto di domenica, si presenteranno oltre 260 triatleti provenienti da tutta Italia (battuto il record del 2024), una partecipazione davvero importante che consolida e amplifica l’importanza dell’evento.

I partecipanti al triathlon olimpico di Vieste e i loro accompagnatori avranno la possibilità di godersi prima durante e dopo la gara le attrazioni turistiche e le bontà enogastronomiche della Perla del Gargano.

I percorsi di gara sono quelli classici del triathlon olimpico: 2 giri di nuoto per un totale di 1.500 metri; 3 giri di bici per un totale di 40 chilometri; e 3 giri di corsa per arrivare alla finish line dopo altri 10 chilometri.

I tracciati sono completamente chiusi al traffico e dunque daranno la possibilità agli atleti più esperti di performare al massimo delle loro possibilità e allo stesso tempo ai neofiti di approcciare in piena sicurezza il mondo della triplice.

Anche il pubblico, grazie al multilap, potrà godersi appieno lo spettacolo, vedendo più e più volte passare gli atleti dalle zone fulcro dell’evento: la zona cambio e la finish line.

Oltre a essere sfidanti, i percorsi saranno immersi nel cuore di Vieste e daranno la possibilità agli atleti di godersi il mare, il Pizzomunno, le viuzze del centro, la cattedrale, il castello, i trabucchi, le torri costiere…

PAGINA UFFICIALE: Triathlon Olimpico di Vieste – Adriatic Series

RANK RAS – PETTORALI D’ORO: CLASSIFICA 2025 – Adriatic Series