Rocchetta Sant’Antonio: banda di tre uomini rapina un’anziana nel sonno

Rocchetta Sant’Antonio (Foggia) – Una notte da incubo quella vissuta da un’anziana di 81 anni a Rocchetta Sant’Antonio, nel foggiano.

Tre uomini si sono introdotti nella sua abitazione, sorprendendola mentre dormiva, e l’hanno immobilizzata prima di rapinare gioielli e denaro.

Secondo quanto si apprende, i malviventi sono entrati nell’abitazione dell’anziana senza fare rumore, approfittando del momento di vulnerabilità della donna.

La vittima non ha riportato ferite o conseguenze fisiche gravi, ma lo shock dell’accaduto è stato notevole.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare i responsabili.

Al momento non sono stati forniti dettagli sull’identità dei rapinatori né sul valore dei beni sottratti.

La vittima è stata comunque visitata dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

“Confidiamo nel lavoro puntuale delle forze dell’ordine intervenute immediatamente – ha sottolineato il sindaco Pompeo Circiello. “Sono vicino alla famiglia dell’anziana signora. Stiamo attivando tutti i canali per reperire fondi per installare un impianto di videosorveglianza efficiente e abbiamo inserito fondi nel bilancio comunale per installare un lettore targhe in entrata ed in uscita dal paese per rendere la nostra comunità più sicura”