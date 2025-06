Alle ore 4:42 di sabato 21 giugno (ora italiana), l’emisfero nord della Terra vivrà un evento astronomico tra i più affascinanti dell’anno: il solstizio d’estate, che coincide con il giorno più lungo e la notte più corta dell’anno. Da questo momento in poi, anche se impercettibilmente, le giornate inizieranno ad accorciarsi, avvicinandosi lentamente all’equinozio d’autunno.

Il termine “solstizio” deriva dal latino solstitium, unione di sol (Sole) e sistere (fermarsi), a indicare un momento in cui il Sole sembra rallentare la sua corsa nel cielo prima di “invertere la marcia”. In termini astronomici, il solstizio si verifica quando l’asse terrestre è inclinato al massimo verso il Sole, determinando la massima altezza raggiunta dal Sole nel cielo a mezzogiorno.

Nel nostro Paese, il 21 giugno il Sole è sorto alle 05:36 e tramonterà alle 20:51, regalando ben 15 ore e 15 minuti di luce. Si tratta di un record annuale che, da millenni, l’uomo celebra come simbolo di vitalità, fertilità e rinnovamento.

Un fenomeno che segna l’estate astronomica

Il solstizio rappresenta il punto culminante dell’inclinazione dell’asse terrestre, e segna ufficialmente l’inizio dell’estate astronomica nell’emisfero nord. Questo fenomeno è reso possibile dal fatto che l’asse terrestre è inclinato di circa 23,5° rispetto al piano dell’orbita terrestre. Se non fosse inclinato, ogni giorno dell’anno avrebbe la stessa durata.

Durante il solstizio d’estate, il Sole raggiunge la sua massima declinazione positiva rispetto all’equatore celeste e appare quindi allo zenit sul Tropico del Cancro. Il risultato? Il massimo numero di ore di luce in una sola giornata.

Un’alba speciale: Venere e la Luna danzano insieme

Quest’anno, la magia del solstizio sarà accompagnata anche da uno spettacolo celeste: nella mattinata del 22 giugno, poco prima dell’alba, sarà possibile osservare sull’orizzonte orientale la sottile falce di Luna calante affiancata dal pianeta Venere. Il duo celeste brillerà nella costellazione dell’Ariete, regalando uno scenario romantico e suggestivo a chi vorrà alzarsi presto per ammirarlo.

Un momento carico di simbolismi

Fin dall’antichità, il solstizio d’estate è stato celebrato in tutto il mondo. Dai fuochi di San Giovanni in Europa alle danze tribali nei popoli nordici, questo momento dell’anno è tradizionalmente legato a riti propiziatori, celebrazioni della natura e feste della luce.

Tra i luoghi simbolo di queste celebrazioni figura senza dubbio Stonehenge, il misterioso sito megalitico situato nella piana di Salisbury, in Inghilterra. Ogni anno, migliaia di persone si radunano in questo luogo sacro per osservare il sorgere del Sole perfettamente allineato con le pietre principali del monumento. Un allineamento che testimonia quanto le civiltà antiche fossero attente al ciclo delle stagioni e agli eventi astronomici.

Estate al via anche nel clima

Anche se giugno ha già portato temperature più a