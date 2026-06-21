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RIGNANO GARGANICO A Rignano Garganico l’opera all’uncinetto più grande del mondo

"Siamo nel paese in cui, oltre vent’anni fa, avrebbe dovuto sorgere la statua di Padre Pio più grande del mondo: un progetto molto pubblicizzato, ma poi miseramente fallito"

A Rignano Garganico l’opera all’uncinetto più grande del mondo

A Rignano Garganico l’opera all’uncinetto più grande del mondo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

A cura di Giuseppe Saldutto, appassionato di farfalle.

Rignano Garganico, 20 giugno 2026. Siamo nel paese in cui, oltre vent’anni fa, avrebbe dovuto sorgere la statua di Padre Pio più grande del mondo: un progetto molto pubblicizzato, ma poi miseramente fallito.

Oggi Rignano Garganico si riprende la ribalta della cronaca nazionale con un’opera da primato, realizzata interamente all’uncinetto. Sulla parete del muro di cinta del paese, dal lato del belvedere, è esposta un’opera d’arte singolare e unica nel suo genere: una grande farfalla colorata, completamente realizzata e assemblata a mano.

Per dimensioni e per il lavoro durato diversi mesi, l’opera risulta essere tra le più grandi realizzazioni artistiche all’uncinetto di questo tipo. Si auspica che il sindaco del paese possa segnalare la bella iniziativa al Guinness dei primati.

Rignano Garganico è già conosciuto come il balcone della Puglia e come uno dei paesi più alti della regione. Visitare il suo belvedere vale davvero la pena: da lì si può ammirare uno dei panorami più suggestivi del Gargano.

Noi ci siamo andati e abbiamo fatto questa bella scoperta, che oggi raccontiamo ai nostri lettori.

Descrizione del fotografico allegato

Giuseppe Saldutto, già a capo del comitato cittadino per il progetto della statua più grande del mondo dedicata a Padre Pio, posa in una foto ricordo sotto la grande farfalla realizzata all’uncinetto.

Saldutto afferma: “Rignano risorge con il primato perso con la statua di Padre Pio. Ecco la farfalla all’uncinetto più grande del mondo”.

Dal belvedere di Rignano Garganico viene mostrato uno dei tramonti più suggestivi del Gargano.

Il progetto della statua gigante dedicata a Padre Pio, nonostante l’enorme pubblicità internazionale, fallì miseramente.

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