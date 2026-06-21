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Home // Gargano // Addio a Giovanni Cappucci, “Gianni di Bambinella”: se ne va un simbolo del lavoro e della storia di San Giovanni Rotondo

GIOVANNI CAPPUCCI Addio a Giovanni Cappucci, “Gianni di Bambinella”: se ne va un simbolo del lavoro e della storia di San Giovanni Rotondo

Fin da giovanissimo, Gianni ha fatto del lavoro una missione di vita. Instancabile, determinato e sempre disponibile

Fin da giovanissimo, Gianni ha fatto del lavoro una missione di vita. Instancabile, determinato e sempre disponibile

PH SANGIOVANNOROTONDOFREE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

Con la scomparsa di Giovanni Cappucci, per tutti “Gianni di Bambinella”, San Giovanni Rotondo perde un pezzo della sua storia, uno di quei volti che hanno accompagnato intere generazioni e che resteranno per sempre nella memoria collettiva della città.

Gianni apparteneva a una famiglia che ha scritto una pagina importante della vita commerciale e sociale di San Giovanni Rotondo. Insieme alla sua mamma e ai suoi cari, è stato protagonista della storica “Cantina di Bambinella”, un luogo che non era soltanto un’attività commerciale, ma un vero punto di riferimento per la comunità. Per decenni, intere generazioni di sangiovannesi hanno varcato quella soglia, trovando sempre cordialità, rispetto e un’accoglienza autentica.

Fin da giovanissimo, Gianni ha fatto del lavoro una missione di vita. Instancabile, determinato e sempre disponibile, ha affrontato sacrifici che oggi sembrano appartenere a un’altra epoca. Tanti ricordano le sue consegne, le pesanti casse di bevande e le bottiglie d’acqua trasportate senza mai lamentarsi, anche fino ai piani più alti dei palazzi. Era il simbolo di una generazione cresciuta con il culto del lavoro e del dovere.

Ma ciò che rendeva speciale Gianni era soprattutto il suo lato umano. Era un uomo semplice e genuino, capace di conquistare il rispetto e l’affetto di tutti. Sempre pronto a una parola gentile, a un consiglio, a un gesto di disponibilità. Valori come l’onestà, il sacrificio, la famiglia e il rispetto per gli altri hanno guidato ogni giorno della sua esistenza.

Oggi San Giovanni Rotondo saluta non soltanto un commerciante stimato, ma uno degli ultimi rappresentanti di una stagione fatta di fatica, passione e legami autentici. Se ne va un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla sua comunità, lasciando un esempio che resterà vivo nel tempo.

La storica Cantina di Bambinella rimarrà per sempre legata al suo nome e al ricordo di una famiglia che ha servito con dedizione e amore la propria città. E nel cuore di chi lo ha conosciuto continueranno a vivere il suo sorriso, la sua forza e la sua straordinaria umanità.

Ciao Gianni. San Giovanni Rotondo non dimenticherà mai il tuo esempio, la tua generosità e il tuo instancabile spirito di lavoratore.

“Ci sono persone che, senza fare rumore, diventano parte della storia di una comunità. Gianni Cappucci era una di queste.” ❤️

Ciao Gianni di Zia Bambina

(sangiovannirotondofree.net)

 

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