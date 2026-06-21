Domenica mattina, 21 giugno 2026, alle ore 8, il Sacro Mantello di San Francesco è partito dalla chiesa di Sant’Anna per raggiungere la parrocchia dell’Immacolata. Di seguito il programma foggiano definitivo.

Padre Pio e San Francesco

Relazione di Giuseppe Saldutto, storico di Padre Pio da Pietrelcina.

Foggia, 20 giugno 2026. È giunto a Foggia, con un’ora di ritardo, il mantello di San Francesco, proveniente dalla precedente tappa di San Giovanni Rotondo. La reliquia, arrivata dalla Francia, è in pellegrinaggio in Italia.

L’arrivo è avvenuto in piazza Filippo Corridoni, a pochi metri dal convento di Sant’Anna, costruito nel diciannovesimo secolo, e dalla chiesa di Sant’Eligio. La banda musicale di Foggia ha creato un’atmosfera festosa, mentre circa cinquanta fedeli erano presenti per rendere omaggio all’arrivo della preziosa reliquia.

Il Santo di Assisi mancava da Foggia da circa otto secoli. Secondo la tradizione, qui avrebbe incontrato Federico II per ricevere il passaporto e le rassicurazioni necessarie al viaggio verso la Terra Santa. Sarebbe poi partito dal porto del Varano, passando prima da Monte Sant’Angelo e poi da Ischitella, lasciando tracce importanti anche all’Incoronata di Foggia.

A San Francesco sono legate, nel territorio foggiano, la chiesa di San Lorenzo in Carmignano, alla periferia sud della città, e il convento intitolato proprio al Santo dopo la sua morte. A Foggia, inoltre, San Francesco avrebbe lasciato il Beato Giacomo, suo confratello e custode della sua opera nel territorio.

Padre Pio è figlio spirituale di San Francesco. Lui stesso lo chiamava “mio padre”. In una corrispondenza autografa di Padre Pio sarebbero state individuate, negli ultimi anni, tre reliquie attribuite a Gesù, che secondo questa ricostruzione sarebbero passate dalle mani di San Francesco a quelle di Padre Pio.

Il racconto si intreccia con la storia della Casa Sollievo della Sofferenza. Inizialmente, secondo la ricostruzione proposta, l’opera avrebbe dovuto essere intitolata a San Francesco. Successivamente, anche per il ruolo avuto da Fiorello La Guardia e dagli aiuti provenienti dagli Stati Uniti, si giunse alla scelta di un nome neutro: “Casa Sollievo della Sofferenza”. Padre Pio fece poi collocare una targa di ringraziamento a Fiorello La Guardia e volle la presenza della statua di San Francesco.

Anche a Pietrelcina Padre Pio avrebbe desiderato intitolare a San Francesco la chiesa del convento. Tuttavia, con il sostegno americano tramite Mary Pyle, si scelse il nome di chiesa della “Sacra Famiglia”. Di fronte all’edificio, semi nascosta al pubblico e spesso scambiata per una statua di Padre Pio, si trova la statua di San Francesco.

Il legame tra Padre Pio, San Francesco e l’Incoronata di Foggia torna anche nel contesto dell’anno giubilare francescano e nella riscoperta del valore storico e spirituale dei luoghi attraversati dai due santi. San Francesco, Padre Pio, Sant’Alfonso e San Gerardo Maiella avrebbero avuto in comune visite all’Incoronata di Foggia e a Monte Sant’Angelo, in epoche diverse ma unite da un filo spirituale.

Un altro luogo significativo è la cappella di Piana Romana. Quando Padre Pio era in vita, la cappella fu dedicata a San Francesco su sua indicazione. Padre Pio avrebbe detto: “Ma una cappella senza un altare che significato ha?”. Fu quindi costruito un altare e vi si celebrò la Santa Messa fino agli anni Novanta.

Oggi, secondo questa ricostruzione, molte tracce storiche sarebbero state modificate o cancellate. Resta però forte il legame tra Padre Pio e San Francesco, che torna al centro dell’attenzione anche in occasione dell’anniversario francescano.

Anche l’Italia, per lungo tempo, non ha riservato al suo patrono il giusto riconoscimento civile. Solo di recente è stata comunicata la decisione di rendere il 4 ottobre festa nazionale. Quest’anno, tuttavia, la ricorrenza cade di domenica, già giorno festivo.

Descrizione del fotografico allegato

Alice Amatore, assessora alla Cultura, beni culturali, turismo, politiche giovanili ed europee del Comune di Foggia, insieme al consigliere comunale Pasquale Dell’Aquila, saluta padre GianMaria Di Giorgio, dei Cappuccini di Sant’Anna, che ha guidato l’accoglienza del Mantello di San Francesco.

L’altare pubblico di accoglienza della Sacra Reliquia legata a San Francesco è stato allestito alle spalle del monumento dedicato a Filippo Corridoni.

Il programma definitivo illustra la presenza del Sacro Mantello di San Francesco nel territorio di Foggia.

Anno giubilare francescano presso la chiesa di Sant’Anna di Foggia.

Presenti alla celebrazione religiosa anche padre Claudio Ricci e padre Pasquale Cianci.