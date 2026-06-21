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Home // Cerignola // Audace Cerignola, il Monterisi si prepara alla Serie B: approvato il progetto di ampliamento

MONTERISI CERIGNOLA Audace Cerignola, il Monterisi si prepara alla Serie B: approvato il progetto di ampliamento

L’operazione di ampliamento e riqualificazione sarà finanziata attraverso circa 3 milioni di euro provenienti da fondi regionali ed europei

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Cerignola - ph Audace Cerignola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Giugno 2026
Cerignola // Sport //

CERIGNOLA – Passo importante per il futuro dell’Audace Cerignola e dello stadio Domenico Monterisi. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che punta all’omologazione dell’impianto per il campionato di Serie B.

La notizia, riportata da Antenna Sud, rappresenta un primo via libera all’intervento, anche se per l’effettiva disponibilità delle risorse economiche sarà necessario attendere almeno gennaio 2027.

L’operazione di ampliamento e riqualificazione sarà finanziata attraverso circa 3 milioni di euro provenienti da fondi regionali ed europei. L’obiettivo è adeguare la struttura agli standard richiesti dalla Lega Serie B, a partire dalla capienza minima.

Il progetto prevede infatti l’aumento dei posti a sedere dagli attuali 4.500 a 5.500. Un intervento significativo interesserà la Curva Sud, che passerà da 546 a 1.000 posti. Alle sue spalle sorgerà inoltre un auditorium da 800 posti, destinato ad ampliare l’offerta di servizi e spazi polifunzionali dell’area.

Importanti novità anche per il settore Distinti, che sarà demolito e sostituito da una nuova tribuna estesa lungo l’intera lunghezza del campo. Tra gli interventi programmati figura anche la realizzazione di una copertura completa dell’impianto, elemento che contribuirà a migliorare comfort e funzionalità dello stadio.

Secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero concludersi entro la primavera del 2027. Una tempistica studiata per consentire all’Audace Cerignola di disputare regolarmente le proprie stagioni senza la necessità di chiudere settori o limitare l’utilizzo dell’impianto durante i lavori.

L’intervento rappresenta un investimento strategico per la città e per la società gialloblù, che guarda al futuro con l’ambizione di dotarsi di una struttura moderna e conforme agli standard delle categorie superiori. A cura di LACASADIC.IT.

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