Edizione n° 6103

BALLON D'ESSAI

RAINEWS24 BARACCHINI // RaiNews24, Baracchini fa il dito medio in diretta: avviate valutazioni interne
20 Giugno 2026 - ore  10:01

CALEMBOUR

SAN GIORGIO A CREMANO // Scompare dopo una lite con la moglie: «Torna a casa, siamo tutti preoccupati»
20 Giugno 2026 - ore  08:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Dramma a Foggia, incendio in un appartamento di via Montegrappa: muore anziana non vedente

VIA MONTEGRAPPA Dramma a Foggia, incendio in un appartamento di via Montegrappa: muore anziana non vedente

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, allarmati dal fumo che fuoriusciva dall’appartamento.

Dramma a Foggia, incendio in un appartamento di via Montegrappa: muore anziana non vedente

Dramma a Foggia, incendio in un appartamento di via Montegrappa: muore anziana non vedente - ph enzo maizzi

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Una donna anziana, non vedente, è morta nella mattinata di oggi a seguito di un incendio divampato all’interno della sua abitazione in via Montegrappa, nella zona centrale della città.

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, allarmati dal fumo che fuoriusciva dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e il personale del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, l’anziana sarebbe stata trovata già priva di vita dai soccorritori durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’immobile. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

L’episodio ha suscitato profonda commozione tra i residenti della zona, molti dei quali conoscevano la vittima. Gli accertamenti sono affidati alle autorità competenti, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire l’origine dell’incendio.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’accaduto.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO