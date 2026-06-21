Dramma a Foggia, incendio in un appartamento di via Montegrappa: muore anziana non vedente

FOGGIA – Una donna anziana, non vedente, è morta nella mattinata di oggi a seguito di un incendio divampato all’interno della sua abitazione in via Montegrappa, nella zona centrale della città.

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, allarmati dal fumo che fuoriusciva dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e il personale del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, l’anziana sarebbe stata trovata già priva di vita dai soccorritori durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’immobile. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

L’episodio ha suscitato profonda commozione tra i residenti della zona, molti dei quali conoscevano la vittima. Gli accertamenti sono affidati alle autorità competenti, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire l’origine dell’incendio.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’accaduto.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI