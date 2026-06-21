Eccellenza foggiana: Loreta Antonetta Nunziata è la scrittrice più prolifica di Foggia e provincia

Eccellenza foggiana: Loreta Antonetta Nunziata è la scrittrice più prolifica di Foggia e provincia

Comunicato stampa a cura di Monica Sales.

Foggia, 20 giugno 2026. È foggiana la scrittrice che si classifica al primo posto con ben 108 pubblicazioni all’attivo. Si tratta della professoressa Loreta Antonetta Nunziata, autrice di libri di morale e di argomento religioso, custoditi nella Biblioteca provinciale di Foggia, nella biblioteca di San Giovanni Rotondo e in quella del convento francescano di San Matteo, a San Marco in Lamis.

Alla professoressa Nunziata, 76 anni, vanno i più fervidi auguri dell’Associazione Pro Padre Pio “L’Uomo della Sofferenza” di Torino, per voce del vicepresidente Giuseppe Saldutto, che da sempre segue gli scritti della figlia spirituale di Padre Pio e di Giovanni Paolo II. Nunziata è anche presidente dell’associazione intitolata proprio al Santo Pontefice, amico di Padre Pio da Pietrelcina.

L’augurio è che possa continuare a raggiungere importanti traguardi culturali e spirituali. Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi premi letterari in diverse parti d’Italia. L’ultimo, in ordine di tempo, è arrivato nel maggio scorso a Salerno, nell’ambito del Concorso nazionale letterario-artistico “Padre Pio, il Santo del nostro tempo”, iniziativa culturale promossa dal quotidiano online “Dentro Salerno”.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 31 maggio presso la Sala Molinari del Convento dei Frati Cappuccini, nella parrocchia di Maria Santissima Immacolata. L’evento, diretto dalla giornalista Rita Occidente Lupo, ha visto la partecipazione di numerosi autori e artisti provenienti da tutta Italia.

“I miei Santi amati” è il titolo dell’ultimo libro pubblicato da Loreta Antonetta Nunziata.

Nunziata ricorda inoltre che al Santuario dell’Incoronata, tanto caro a Padre Pio, che nel 1916 vi soggiornò per due giorni, è in corso l’anno giubilare, che terminerà il 24 aprile 2027.

L’invito è rivolto a tutti: accorrete dalla Madonna Nera amata da Padre Pio, da Giovanni Paolo II, da San Francesco e da Sant’Antonio di Padova. Il Santuario dell’Incoronata rappresenta uno dei luoghi più importanti del culto mariano, poiché, secondo la tradizione, la Madonna apparve qui per la prima volta nell’anno 1001.

Descrizione del fotografico allegato

La professoressa Loreta Antonetta Nunziata posa davanti all’immagine sacra della Madonna dell’Incoronata di Foggia e di Padre Pio, mostrando la sua ultima opera, dal titolo “I miei Santi amati”, pubblicata dopo i 107 libri già dati alle stampe negli anni precedenti.

Nel Santuario dell’Incoronata di Foggia è in corso l’anno giubilare.

Una delle comunicazioni di ringraziamento della Biblioteca provinciale di Foggia, che custodisce i 108 libri scritti da Nunziata.