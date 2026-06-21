Il Rotary Club Manfredonia rende omaggio al Brigantino Italia e al Capitano di Fregata Matteo Malerba

Nella giornata di ieri una delegazione del Rotary Club Manfredonia ha fatto visita al Brigantino Italia, attualmente attraccato nel porto di Manfredonia, per portare un saluto istituzionale all’equipaggio e ai giovani partecipanti impegnati nel percorso educativo e formativo promosso a bordo.

L’incontro è stato occasione per testimoniare l’apprezzamento del Rotary verso un’iniziativa che coniuga formazione, spirito di squadra, senso di responsabilità e crescita personale, valori pienamente condivisi dall’azione rotariana.

Particolarmente sentito è stato il saluto rivolto al comandante della nave, il Capitano di Fregata Matteo Malerba, nostro concittadino, che con competenza, professionalità e dedizione rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità di Manfredonia.

Nel corso della visita, la delegazione del Club ha espresso il ringraziamento al comandante e tutto l’equipaggio per l’accoglienza ricevuta.

Il Rotary Club Manfredonia rinnova il proprio sostegno alle iniziative che promuovono i valori dell’educazione, del servizio e della crescita delle nuove generazioni, augurando al Brigantino Italia e al suo equipaggio buon vento e una proficua prosecuzione della navigazione.

il Presidente Ing. Raffaele Fatone