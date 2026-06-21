Edizione n° 6104

BALLON D'ESSAI

BIMBO MANFREDONIA // “Quanti commenti ignoranti, e la cosa più triste è che arrivano da mamme”. Aggressione bimbo a Manfredonia divide i social
21 Giugno 2026 - ore  13:32

CALEMBOUR

CIVITELLA ALFEDENA // Sorelle scomparse da Civitella Alfedena, la madre teme il peggio: «Se fossero vive sarebbero già tornate da me»
21 Giugno 2026 - ore  14:12

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Il Rotary Club Manfredonia rende omaggio al Brigantino Italia e al Capitano di Fregata Matteo Malerba

MATTEO MALERBA Il Rotary Club Manfredonia rende omaggio al Brigantino Italia e al Capitano di Fregata Matteo Malerba

Nel corso della visita, la delegazione del Club ha espresso il ringraziamento al comandante e tutto l'equipaggio per l'accoglienza ricevuta.

Il Rotary Club Manfredonia rende omaggio al Brigantino Italia e al Capitano di Fregata Matteo Malerba

Il Rotary Club Manfredonia rende omaggio al Brigantino Italia e al Capitano di Fregata Matteo Malerba

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

Nella giornata di ieri una delegazione del Rotary Club Manfredonia ha fatto visita al Brigantino Italia, attualmente attraccato nel porto di Manfredonia, per portare un saluto istituzionale all’equipaggio e ai giovani partecipanti impegnati nel percorso educativo e formativo promosso a bordo.

L’incontro è stato occasione per testimoniare l’apprezzamento del Rotary verso un’iniziativa che coniuga formazione, spirito di squadra, senso di responsabilità e crescita personale, valori pienamente condivisi dall’azione rotariana.

Particolarmente sentito è stato il saluto rivolto al comandante della nave, il Capitano di Fregata Matteo Malerba, nostro concittadino, che con competenza, professionalità e dedizione rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità di Manfredonia.

Nel corso della visita, la delegazione del Club ha espresso il ringraziamento al comandante e tutto l’equipaggio per l’accoglienza ricevuta.

Il Rotary Club Manfredonia rinnova il proprio sostegno alle iniziative che promuovono i valori dell’educazione, del servizio e della crescita delle nuove generazioni, augurando al Brigantino Italia e al suo equipaggio buon vento e una proficua prosecuzione della navigazione.

il Presidente Ing. Raffaele Fatone

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO