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Home // Manfredonia // “La partenza del Manfredonia Festival 2026 secondo Francesco Granatiero”

FRANCESCO GRANATIERO “La partenza del Manfredonia Festival 2026 secondo Francesco Granatiero”

"Francesco Granatiero è un artista sipontino, caricaturista, illustratore, saggista ed esperto di storia della satira"

"La partenza del Manfredonia Festival 2026 secondo Francesco Granatiero"

Creazione digitale di F. Granatiero (2026) ©

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //
“Ringrazio di cuore Francesco Granatiero per questa sua creazione digitale, ironica e affettuosa, dedicata all’inizio del Manfredonia Festival 2026. Una piccola scena in porcellana biscuit dei primi del Novecento diventa, attraverso il suo sguardo creativo, un modo simpatico per augurare buon avvio al cartellone estivo della città.
Francesco Granatiero è un artista sipontino, caricaturista, illustratore, saggista ed esperto di storia della satira. Da anni studia e valorizza la tradizione della caricatura italiana, con particolare attenzione anche alla figura del sipontino Antonio Manganaro, tra i grandi disegnatori satirici dell’Ottocento.
Il suo lavoro, però, non si ferma alla satira. Di recente ha dedicato un volume a Francesco Paolo Bozzelli, illustre manfredoniano, giurista, filosofo, politico, pubblicista e critico d’arte, autore ed estensore della Costituzione napoletana del 1848. Con “La memoria del Cavalier Bozzelli”, Granatiero ha riportato l’attenzione su una figura importante della nostra storia, affrontando inesattezze, passaggi meno noti e aspetti rimasti a lungo in ombra.
Anche per questo, il suo omaggio al Manfredonia Festival ha un valore particolare: dietro l’ironia c’è sempre uno sguardo colto, curioso, attento alla memoria e all’identità della nostra città.”
“Grazie, Francesco, per questo omaggio! Il Manfredonia Festival 2026 può ufficialmente iniziare… anche sotto il segno della caricatura d’autore”, scrive Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare e Cultura.

2 commenti su "“La partenza del Manfredonia Festival 2026 secondo Francesco Granatiero”"

  1. Facciamo festa!E festa sia, Manfredonia ha già dimenticato tutto come al solito il fatto di lasciare parlare e fare scorrere paga sempre.Abbiamo dimenticato il caso migranti della casa della carità, abbiamo dimenticato il caso Ase che infiltra persone senza esperienza lavorativa, che pur era stata richiesta nel bando ecc ecc Manfredonia dopo pochi giorni dimentica tutto anche il caso tari.Ma attenzione cari miei concittadini tutte queste problematiche si acutizzerà no perché dovranno andare a compimento.I migranti porteranno parenti ed altri migranti ed altri ancora,Ase farà il concorso e le persone senza esperienza faranno le scarpe a chi dà 5 anni si dedica al lavoro anche per un paio di mesi all’ anno,la tari la pagheremo lo stesso anche se ci dovesse essere un aumento e quindi la politica farà il suo corso….

    Sveglia Manfredonia.

  2. Numerosi cittadini sono convinti che la tari sia diminuta moltissimo specialmente centinaia di anziani, bisogna spiegarlo che è un acconto e che arriverà la rata finale e molto probabilmente con un aumento!!!

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