"La partenza del Manfredonia Festival 2026 secondo Francesco Granatiero"

Francesco Granatiero è un artista sipontino, caricaturista, illustratore, saggista ed esperto di storia della satira. Da anni studia e valorizza la tradizione della caricatura italiana, con particolare attenzione anche alla figura del sipontino Antonio Manganaro , tra i grandi disegnatori satirici dell’Ottocento.

Il suo lavoro, però, non si ferma alla satira. Di recente ha dedicato un volume a Francesco Paolo Bozzelli, illustre manfredoniano, giurista, filosofo, politico, pubblicista e critico d’arte, autore ed estensore della Costituzione napoletana del 1848. Con “La memoria del Cavalier Bozzelli”, Granatiero ha riportato l’attenzione su una figura importante della nostra storia, affrontando inesattezze, passaggi meno noti e aspetti rimasti a lungo in ombra.