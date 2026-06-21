La teofania del sole nell’abbazia di San Leonardo di Siponto (foto video)

MANFREDONIA – Un luogo carico di storia, una luce antica e la forza evocativa della musica. Nella mattinata di oggi, 21 giugno, giorno del Solstizio d’Estate, l’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara di Siponto ha ospitato l’evento “Solstizio d’Estate in Musica”, regalando ai partecipanti un’esperienza di rara suggestione.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Pro Loco di Manfredonia insieme alla Pro Loco Puglia e all’associazione “Guillelmus per la Rinascita di San Leonardo”, ha celebrato uno dei momenti astronomici più affascinanti dell’anno nel luogo simbolo del celebre fenomeno di luce che rende unica l’antica abbazia.

All’interno della chiesa, i raggi del sole hanno attraversato il grande rosone della facciata, creando un effetto scenografico che, come ogni anno in prossimità del solstizio, richiama visitatori, appassionati e studiosi. Un fenomeno che testimonia la straordinaria conoscenza astronomica e architettonica dei costruttori medievali, capaci di progettare un edificio in perfetta armonia con i cicli della natura.

Ad accompagnare il sorgere della luce è stata l’esibizione dell’Ensemble Cameristica diretta dal maestro Antonio Pio La Marca. Le note musicali hanno amplificato l’atmosfera di raccoglimento e meraviglia, trasformando l’evento in un viaggio tra arte, spiritualità e patrimonio culturale.

L’appuntamento ha confermato ancora una volta il valore dell’Abbazia di San Leonardo come uno dei tesori più preziosi del territorio di Capitanata, capace di attrarre interesse ben oltre i confini locali grazie alla combinazione unica di storia, architettura e fenomeni astronomici.

Un’alba speciale che ha salutato l’inizio dell’estate con un messaggio di bellezza e valorizzazione del patrimonio culturale, offrendo ai presenti uno spettacolo che continua a emozionare e a rinnovarsi anno dopo anno.

Redazione StatoQuotidiano.it