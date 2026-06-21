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Home // Manfredonia // Manfredonia, atto vandalico nel quartiere Monticchio. “E’ veramente una vergogna”

QUARTIERE MONTICCHIO Manfredonia, atto vandalico nel quartiere Monticchio. “E’ veramente una vergogna”

"Le persone sane vogliono impegnarsi a rendere questo paese più bello, anche con piccoli gesti quotidiani"

Manfredonia, atto vandalico nel quartiere Monticchio. E' veramente una vergogna

Manfredonia, atto vandalico nel quartiere Monticchio. E' veramente una vergogna

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Cresce l’indignazione tra i cittadini dopo l’ennesimo episodio di inciviltà verificatosi nella notte nel quartiere Monticchio.

A segnalare l’accaduto è un residente che ha preferito mantenere l’anonimato, sottolineando come il problema non riguardi soltanto il luogo in cui si è verificato il fatto, ma soprattutto il gesto compiuto e il messaggio negativo che lascia alla comunità.

«Le persone sane vogliono impegnarsi a rendere questo paese più bello, anche con piccoli gesti quotidiani. Non dobbiamo permettere a chi non rispetta il bene comune di deturpare la nostra città», afferma il cittadino che ha denunciato l’episodio.

L’atto vandalico, avvenuto durante la notte, riaccende il dibattito sul rispetto degli spazi pubblici e sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione civica. Sempre più cittadini chiedono attenzione e controlli affinché episodi simili non si ripetano e il patrimonio urbano venga tutelato. 

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