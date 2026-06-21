Manfredonia, la denuncia di Marasco: «Spiaggia Castello invasa dai rifiuti, uno spettacolo indecente per cittadini e turisti»

MANFREDONIA (FG) – «Cassonetti che esplodono di immondizia, sacchi neri ammassati sulla sabbia, vetro, plastica e avanzi di cibo ovunque». È la fotografia denunciata dal consigliere comunale e capogruppo Giuseppe Marasco, che nella giornata di domenica 21 giugno ha puntato il dito contro le condizioni della Spiaggia Castello, una delle aree balneari più frequentate della città.

Secondo Marasco, l’arenile si presentava in una situazione di forte degrado proprio mentre famiglie, turisti e bambini affollavano la spiaggia per trascorrere una giornata di mare.

«È uno spettacolo indecente che Manfredonia non merita», afferma il consigliere. «Non è possibile che nel 2026, con la stagione estiva già iniziata, cittadini e visitatori debbano convivere con cumuli di rifiuti a pochi metri dagli ombrelloni».

La denuncia è accompagnata da fotografie che mostrerebbero cassonetti stracolmi e rifiuti sparsi lungo l’arenile. Una situazione che, oltre a compromettere l’immagine della città, solleva interrogativi anche sul piano della sicurezza e dell’igiene pubblica.

«Vetro rotto sulla spiaggia e rifiuti lasciati sotto il sole rappresentano un rischio concreto per la salute e l’incolumità delle persone», sottolinea Marasco. «Non si tratta soltanto di decoro urbano, ma di rispetto verso i cittadini e verso chi sceglie Manfredonia come meta turistica».

Il consigliere chiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale e dei soggetti responsabili del servizio di raccolta. «La pulizia deve essere effettuata subito, non domani», evidenzia. Tra le richieste avanzate figurano l’aumento dei contenitori per i rifiuti, svuotamenti quotidiani durante il periodo estivo – soprattutto nei fine settimana – e un rafforzamento dei controlli contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

«Chi sporca deve essere sanzionato», conclude Marasco, «ma prima di tutto il Comune deve garantire un servizio efficiente. Manfredonia e i manfredoniani meritano rispetto. Se non si è in grado di assicurare una spiaggia pulita, bisogna dirlo chiaramente ai cittadini».

La segnalazione riporta al centro dell’attenzione il tema della gestione dei servizi ambientali durante la stagione turistica, in un momento in cui il decoro delle spiagge rappresenta uno degli aspetti più importanti per l’accoglienza e l’immagine della città.