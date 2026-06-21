MANFREDONIA – Una segnalazione giunta alla redazione riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza e vivibilità in alcune traverse di Via della Croce, nel cuore della città.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti, da diversi giorni l’area sarebbe interessata da problemi di illuminazione pubblica, con interi tratti rimasti al buio nelle ore notturne. Una situazione che, secondo chi vive nella zona, contribuirebbe ad accrescere il senso di insicurezza e disagio.

«Siamo nel 2026 e ci ritroviamo ancora senza illuminazione in alcune strade della città», lamenta un cittadino, che evidenzia come il problema si inserisca in un contesto già caratterizzato da episodi di disturbo della quiete pubblica.

Le segnalazioni riguardano in particolare l’area dei portici di Via della Croce, dove nelle ore serali e notturne si registrerebbero schiamazzi, rumori e comportamenti considerati poco rispettosi della convivenza civile. Tra le criticità evidenziate anche la presenza di scooter che transiterebbero ad alta velocità, alimentando la preoccupazione di residenti e famiglie.

I cittadini chiedono un intervento dell’Amministrazione comunale per il ripristino dell’illuminazione pubblica e un rafforzamento dei controlli nelle ore notturne. Torna inoltre il tema della videosorveglianza urbana, più volte annunciata e ritenuta dai residenti uno strumento utile per prevenire episodi di illegalità e degrado.

Particolare attenzione viene richiesta anche per le persone anziane e per i cittadini con disabilità che vivono nella zona e che, soprattutto nelle ore serali, si trovano a fare i conti con ulteriori difficoltà legate alla scarsa illuminazione e alla percezione di insicurezza.